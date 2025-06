France - Madagascar

Première ligne de transport de marchandises à la voile prévue pour 2027

Des voiliers chargés de conteneurs commenceront en mai 2027 à faire la navette entre Madagascar et la France, reliant Marseille aux ports de Toamasina, Antsiranana et Mahajanga, sans transbordement, fait savoir le site malgache Actu.orange.

Photo : DR WINDCOOP

Les navires, qui ont été conçus par la société Windcoop et dont le premier a été mis en chantier, auront 89 mètres de long et pourront embarquer 140 conteneurs. Ils transporteront notamment des épices, de la vanille et des crevettes. La traversée durera environ un mois. Ce projet sera plus coûteux que le transport par navires classiques, mais les dégâts environnementaux seront minimisés.

"Cette ligne répond à un double défi: décarboner le transport maritime tout en offrant un service efficace et humainement responsable", explique Windcoop sur son site.

Dans le cadre des préparatifs de lancement de cette ligne, Madagascar procède à d'importants travaux de modernisation de ses ports.

