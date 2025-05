Play-offs NBA : Minnesota en finale à l'Ouest, Boston réduit l'écart

Les Minnesota Timberwolves, victorieux des Golden States Warriors privés de Stephen Curry, se sont qualifiés pour la finale de conférence Ouest comme en 2024, et le champion Boston a rebondi mercredi 14 mai face aux Knicks, qui ne mènent plus que 3-2 en play-offs NBA.

>> Play-offs NBA: les Timberwolves dominent les Warriors pour égaliser 1 à 1

>> Play-offs NBA : Boston rebondit à New York, Minnesota prend la main

>> Les Knicks rugissent et entrevoient la finale de conférence, comme Minnesota

Photo : AFP/VNA/CVN

Minnesota en finale à l'Ouest

Comme l'an passé, les Minnesota Timberwolves se sont qualifiés pour la finale de la conférence Ouest, où ils affronteront soit Denver, soit Oklahoma City qui mène 3-2 contre les Nuggets.

Les Wolves se sont imposés 121 à 110 à domicile face aux Golden State Warriors (série terminée 4-1), qui ont dû jouer et perdre un 4e match de suite sans Stephen Curry, victime d'une blessure aux ischio-jambiers après 12 minutes dans la première rencontre.

"Les blessures font partie des play-offs. Je ne veux rien retirer à Minnesota, il n'y a pas grand intérêt de parler de Steph", a commenté son entraîneur Steve Kerr.

Curry gardait un espoir de jouer le match 6, qui n'aura pas lieu grâce au sérieux des Wolves qui ont mené presque tout le match et obtenu 25 points d'avance près de la fin du 3e quart-temps.

Mais les loups se sont endormis au cœur du dernier quart-temps, laissant Golden State et Brandin Podziemski (28 points) revenir à 9 points. Julius Randle, meilleur marqueur (29 points, 8 rebonds, 5 passes), a fait le show avec quelques paniers acrobatiques pour garder un écart conséquent.

Le pivot français Rudy Gobert a souvent été trouvé sous le cercle, marquant 17 points et prenant 8 rebonds, mais a peiné sur la ligne des lancers francs (1 sur 4). Minnesota retrouve la finale à l'Ouest après une saison irrégulière (6e à l'Ouest, 49 succès - 33 défaites).

"Chaque équipe traverse des périodes plus ou moins compliquées. La question était simple : sommes-nous une équipe de finale de conférence, ou une équipe qui a joué une finale de conférence un peu par hasard?", a dit le coach Chris Finch, qui a apprécié que "l'équipe ait su jouer son meilleur basket quand ça comptait".

Boston rebondit

Le champion Boston, dos au mur, a réussi à rebondir à domicile pour remporter mercredi 14 mai le match 5 de sa demi-finale de conférence 127-102 contre les New York Knicks. Le vainqueur de la série au meilleur des sept rencontres affrontera les Indiana Pacers en finale de conférence Est.

Boston a su se reprendre après la défaite lors du match 4 lundi, assortie à la grave blessure de son leader Jayson Tatum, victime d'une rupture d'un tendon d'Achille. La partie est longtemps restée serrée (59-59 à la pause), avant que Boston ne s'envole lors du 3e quart-temps.

Les Knicks ont été rapidement gênés par un trop grand nombre de fautes, qui a conduit à l'expulsion pour une 6e faute de leur totem Jalen Brunson (22 points, 6 passes) à 7 min 19 de la sirène.

Sans Tatum, Derrick White (34 points) et Jaylen Brown (26 points) ont pris le relais offensif, et le TD Garden a salué le travail du héros d'un soir Luke Kornet. Le géant (2,16 m), qui a suppléé Kristaps Porzingis auteur d'un début de partie raté, a été impérial en défense avec 7 contres, en y ajoutant 10 points et 9 rebonds.

"On ne souhaite jamais être privé d'un joueur, surtout l'un des meilleurs. Mais peu importe qui est absent, tout le monde doit élever son niveau et a un rôle à jouer", a commenté le coach Joe Mazzulla.

Dans le Madison Square Garden, qui accueillera le match 6 vendredi, des milliers de supporters des Knicks ont été refroidis devant la diffusion du match mercredi soir 14 mai. "C'était nul", a dit sans détour l'un d'eux, Evan Hershkowitz. "Il faut qu'ils gagnent (vendredi au MSG). On ne peut pas se permettre d'aller au match 7."

"C'est décevant c'est sûr, mais quand on est fan des Knicks, ce sont des choses auxquelles on s'attend", a préféré philosopher Dan Sicignano, un fan de 38 ans, supporter depuis l'enfance.

"De toute ma vie ils n'ont jamais gagné un championnat (le dernier titre en NBA remonte à 1973). Je me suis habitué à la défaite mais j'aime vraiment cette équipe", qui attend sa première finale de conférence depuis 25 ans.

AFP/VNA/CVN