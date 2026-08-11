Nocturne et amatrice de café : une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica

Minuscule, nocturne, verdâtre... et amatrice de café. Une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica trouve son habitat idéal dans les caféiers, mais est également menacée par les produits agrochimiques utilisés dans les plantations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il s'agit d'une nouvelle espèce de rainette (...), endémique du Costa Rica", souligne auprès de l'AFP Wagner Chaves-Acuna, l'un des responsables de l'étude menée par le Conseil national de la recherche scientifique et technique d'Argentine et l'Université du Costa Rica.

Mesurant moins de quatre centimètres, ces amphibiens tachetés de vert foncé - surnommés "grenouilles des sources" - ont été observés par des journalistes de l'AFP à San Lorenzo de Tarrazú, un village de montagne situé dans la province de San José.

Egalement surnommée "grenouille du café" en référence à son habitat de prédilection, cette espèce présente une autre particularité : les mâles possèdent une gorge translucide qui se gonfle lorsqu'ils émettent leur cri bref et aigu.

"La nuit, lorsqu'elles sont le plus actives, on peut les entendre chanter alors qu'elles sont perchées sur les caféiers", décrit M. Chaves-Acuna.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces grenouilles recherchent généralement l'ombre, l'humidité et la nourriture au sein des cultures, mais se désintéressent toutefois des cerises de café, se nourrissant plutôt des petits insectes présents dans ces cultures.

Des spécimens ont également été trouvés dans des zones éloignées des plantations de café.

M. Chaves-Acuña avertit toutefois que cet écosystème caféier idyllique peut également représenter un risque pour ces petits amphibiens en raison de l'utilisation de pesticides destinés à protéger les plantations, même si aucune étude ne le confirme à ce jour.

"Ces poisons se propagent dans l'air... ils s'infiltrent dans le sol et pénètrent ainsi dans les milieux aquatiques où se développent les têtards", déplore-t-il.

Son collègue Jonathan Navarro, de l'Institut international de conservation et de gestion de la faune sauvage de l'Université nationale du Costa Rica, évoque d'autres menaces, notamment "lorsque l'on empiète sur les zones protégées et que l'on coupe les herbes et les buissons que (la grenouille) utilise comme refuge et éventuellement pour pondre ses œufs".

AFP/VNA/CVN