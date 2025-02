Nippon Steel renonce à l'achat de U.S. Steel, mais va y investir "massivement"

Nippon Steel ne cherchera plus à acheter U.S. Steel et va plutôt "investir massivement" dans l'entreprise sidérurgique américaine, a annoncé vendredi 7 février le président américain Donald Trump.

>> L'UE autorise le rachat de US Steel par Nippon Steel

Ses propos ont été confirmés par le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, en visite à Washington, qui a qualifié cet investissement de "mutuellement bénéfique".

Photo : AFP/VNA/CVN

L'acquisition de U.S. Steel, dont le siège est à Pittsburgh, pour un montant de 14,1 milliards d'USD, que Nippon Steel vient donc d'abandonner, est un "concept psychologiquement mauvais", a dit M. Trump lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Ishiba à l'issue de leur entretien à la Maison Blanche. "Ils ont donc accepté d'investir massivement dans U.S. Steel, au lieu de le posséder", a-t-il ajouté.

M. Trump a assuré qu'il sera là "pour servir de médiateur et d'arbitre" lorsque les représentants de Nippon Steel et de U.S. Steel se rencontreront la semaine prochaine pour "régler les détails" de l'investissement.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Il ne s'agit pas d'une acquisition, mais d'un investissement", a renchéri M. Ishiba par l'intermédiaire d'un interprète. "La technologie japonaise sera donc fournie (à U.S. Steel) et des produits de meilleure qualité seront fabriqués aux États-Unis", a promis le Premier ministre japonais.

"Il ne s'agit pas d'un échange unilatéral. Ce sera réciproque. Il sera mutuellement bénéfique", a-t-il assuré.

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Ishiba, qui, en janvier, avait exhorté le président sortant américain Joe Biden à dissiper les inquiétudes suscitées par son décret bloquant la vente d'U.S. Steel à Nippon Steel, avait déclaré un peu plus d'un demi-mois plus tard que ce changement de plan était "le plus grand résultat" qu'il ait pu partager lors de sa visite aux États-Unis.

M. Biden avait bloqué l'achat pour des raisons de sécurité nationale dans les derniers jours de sa présidence. M. Trump s'était également opposé au rachat de U.S. Steel par une entreprise étrangère, affirmant qu'U.S. Steel était "une entreprise très importante pour nous".

Xinhua/VNA/CVN