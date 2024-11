NBA : Boston domine Minnesota, Butler brille avec Miami

Le champion Boston a contenu la remontée de Minnesota et Jimmy Butler a été décisif avec Miami contre Dallas dimanche 24 novembre en NBA.

Boston contient Minnesota

Le champion Boston est sorti vainqueur d'un match serré face aux Minnesota Timberwolves (107-105), finalistes de la conférence Ouest au printemps.

Dans le sillage de Jaylen Brown (29 points), auteur des 15 premiers points du match pour les siens, les Celtics ont longtemps maîtrisé la rencontre et comptaient 19 points d'avance au milieu du 3e quart-temps, avant de voir les Wolves remonter petit à petit.

Anthony Edwards (28 points, 9 rebonds, 7 passes) et ses coéquipiers ont toutefois complètement raté leur dernière possession, qui aurait pu leur permettre d'arracher une prolongation ou de gagner à la sirène.

Le pivot français Rudy Gobert a inscrit 10 points et gobé 20 rebonds, son plus gros total de la saison. Boston reste 2e à l'Est (14 victoires - 3 défaites), alors que Minnesota n'est que 11e à l'Ouest (8-8).

Butler brille contre Dallas

Après cinq jours sans jouer, le Miami Heat a offert une fin de match plaisante à son public avec un succès après prolongation face au finaliste NBA Dallas (123-118).

Les dernières minutes ont été marquées par les stars Kyrie Irving (27 points, 6 passes), leader de Dallas en l'absence de Luka Doncic (touché au poignet droit), et Jimmy Butler (33 points, 9 rebonds, 6 passes).

Après un lay-up acrobatique de Butler, Irving a permis à Dallas de repasser en tête à 55 secondes de la fin du 4e quart-temps, puis chipé le ballon dans les mains de Butler à 14 secondes, avant que ce dernier ne parvienne à arracher la prolongation avec un dunk.

Butler a bien distribué en prolongation avant de donner 4 points d'avance au Heat, un avantage suffisant, Dallas se montrant alors maladroit.

Les Clippers enchaînent, Philadelphie dans le dur

Les Los Angeles Clippers ont écrasé les 76ers de Philadelphie (125-99), en grande difficulté en ce début de saison.

Les Clippers, qui ont compté jusqu'à 33 points d'avance, n'ont jamais tremblé, dans le sillage de James Harden (23 points, 8 passes), pour une 5e victoire d'affilée.

La crise couve à Philadelphie, battu pour la 13e fois de la saison (3 succès), lors d'un nouveau match sans Joel Embiid et Paul George. Titulaire, le Français Guerschon Yabusele a cumulé 6 points et 6 rebonds en 27 minutes.

Cleveland toujours souverain

Seulement battus une fois par Boston, les Cleveland Cavaliers ont continué leur incroyable début de saison avec un 17e succès face aux Toronto Raptors (122-108), avec trois joueurs à plus de 20 points : Donovan Mitchell (26), Ty Jerome (26) et Jarrett Allen (23).

Toronto a mené au score pendant 18 secondes en début de partie avant de voir les Cavaliers s'échapper, eux qui trônent en haut du classement à l'Est.

Les Bleus de Washington se montrent, mais perdent

Les Français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se sont mis en évidence, sans toutefois empêcher une 11e défaite consécutive pour les Washington Wizards sur le parquet des Indiana Pacers (115-103).

Les deux tricolores ont été les meilleurs marqueurs des Wizards avec 17 points chacun.

Alexandre Sarr, No2 de la draft au mois de juin, a ajouté 14 rebonds, son meilleur total depuis ses débuts NBA, pour signer son 2e double-double, avec également 3 passes et 2 contres. Coulibaly a lui pris 6 rebonds, donné 4 passes et réussi 2 contres, dans la même action, montrant ses qualités de défenseur intense.

Alors qu'ils étaient au coude-à-coude avec les Pacers en début de 4e quart-temps, les Wizards ont fini par craquer face à Pascal Siakam (22 points) et ses coéquipiers.

