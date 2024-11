Ligue 1

Nantes-Le Havre interrompu en fin de rencontre, Lille enfonce le Rennes de Sampaoli

Les supporters de la tribune Loire ont lancé des projectiles sur le terrain et cassé un premier périmètre de sécurité en pénétrant sur le terrain, provoquant l'intervention de CRS et d'agents de sécurité.

Jérôme Brisard, l'arbitre, a alors interrompu la rencontre pendant plusieurs minutes avant de renvoyer les joueurs au vestiaire, convoquant une "cellule de crise" composée du délégué de la rencontre, d'un représentant de la police et des dirigeants des deux clubs. Près d'une demi-heure plus tard, la sécurité des joueurs assurée à nouveau, le match a repris pour les quelques minutes qui restaient à jouer.

Les supporters de la tribune Loire avaient déjà été à l'origine d'une première, et brève interruption de la rencontre en première période en lançant des balles de tennis et du papier toilette vers les buts d'Alban Lafont, le gardien nantais.

Nantes n'a plus gagné en Ligue 1 depuis la troisième journée le 31 août et une victoire à Montpellier 3-1, et occupe la 16e place du championnat, celle de barragiste, qu'elle ne doit qu'à la défaite tardive d'Angers à Auxerre dans le même temps.

Le Havre, lui, respire en s'extirpant de la zone rouge grâce à cette victoire. Les Normands occupent à l'issue de la 12e journée la 14e place du championnat. Plus tôt dans la journée, Lille a fêté ses 80 ans par une petite victoire sur Rennes (1-0) pour la première de Jorge Sampaoli sur le banc breton.

Grâce à son succès, acquis en fin de première période grâce à un but d'Edon Zhegrova (1-0, 45e), le Losc, 4e du championnat avec 22 points, suit le rythme du trio de tête composé de Paris (32 pts), Monaco (26 pts) et Marseille (23 pts).

Les Dogues engrangent par la même occasion de la confiance avant un déplacement important à Bologne mercredi en Ligue des champions. Pour Rennes, 14e avec 11 pts, l'électrochoc n'a pas fonctionné pour la première de Jorge Sampaoli avec les Bretons.

Sans être outrageusement dominés par Lille, ils ne se sont procurés aucune occasion franche de but et ouvrent au tempétueux technicien argentin un chantier immense.

Dans le troisième match de l'après-midi, Auxerre, l'équipe en forme du moment, a eu toutes les peines du monde à venir à bout d'Angers à domicile, ne s'imposant que dans le temps additionnel grâce à un but de Hamed Traoré (1-0, 90e+3).

Les Auxerrois doublent ainsi Lens et Reims au classement de Ligue 1, et sont désormais 6e avec 19 points, alors qu'Angers reste relégable à la 17e place, 3 points devant Montpellier (10 contre 7).

