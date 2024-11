Espagne : le Real Madrid relance la course au titre, fin de disette pour Mbappé

>> Espagne : le Barça étrille le Real, Lewandowski éclipse Mbappé et Vinicius

>> C1 : le Real Madrid sombre face à l'AC Milan, Mbappé encore en échec

>> C1 : le Real Madrid s'enfonce dans la crise

Photo : AFP/VNA/CVN

L'attaquant français, qui faisait son retour sur les terrains après avoir manqué le rassemblement des Bleus pour la deuxième fois en deux mois, a retrouvé le chemin des filets sur une offrande du Brésilien Vinicius (43e, 1-0) pour ouvrir le score, avant que l'Uruguayen Federico Valverde (66e, 2-0) puis l'Anglais Jude Bellingham (86e, 3-0) ne creuse l'écart en deuxième période.

Une victoire solide qui permet au géant madrilène (2e, 30 points avec un match de retard) de revenir à quatre longueurs de son grand rival le FC Barcelone (1er, 34 points), accroché samedi à Vigo (2-2).

Titularisé sur le côté gauche, sa position préférentielle, repoussant "Vini" dans l'axe, pour la première fois de la saison, Mbappé a donné raison à son entraîneur Carlo Ancelotti, qui avait estimé la veille que la mauvaise série du buteur français (1 but sur ses 7 derniers matches) allait prendre fin ce dimanche sur la pelouse du stade Butarque, en banlieue de Madrid.

"Nous avons changé la position des attaquants, avec Mbappé sur le côté, et il a été très bon, tout comme Vinicius dans l'axe. (...) Il est plus habitué à jouer à ce poste et aujourd'hui, pour l'équipe et pour lui, c'était mieux. Vinicius était revenu jeudi de sélection. Kylian, lui, s'est entraîné ici depuis une semaine et demie, il était donc plus frais. Il a été très bon et il a marqué, après un fantastique passe décisive de Vinicius. Petit à petit, ils s'améliorent tous les deux", a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

Un but pour la confiance

Très actif en première période, où il a systématiquement cherché à amener le danger, par le dribble ou la frappe (3e, 5e, 27e) et en combinant avec ses coéquipiers, le capitaine des Bleus, servi sur un plateau par Vinicius, n'a finalement eu qu'à pousser le ballon au fond du but laissé vide par le portier serbe Marko Dmitrovic (43e).

Pas le but le plus compliqué de sa carrière, donc, mais ô combien libérateur pour l'ex-attaquant du PSG, qui traverse une mauvaise passe sur et en dehors du terrain (Euro raté, litige financier avec le PSG, accusations de viol portées par la presse suédoise).

Mbappé et le Real ont désormais devant eux un immense défi à relever, mercredi à Anfield face à Liverpool, en tête de Premier League et de la Ligue des champions et invaincu depuis 14 matches toutes compétitions confondues.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Villarreal (4e, 25 points) a arraché le match nul (2-2) au bout du temps additionnel sur la pelouse d'Osasuna (5e, 22 points), tandis que le Séville FC (12e, 18 points) s'est donné un peu d'air en battant (1-0) le Rayo Vallecano (13e, 16 points).

En clôture de cette quatorzième journée, l'Athletic Bilbao (5e, 23 points) a remporté le derby basque contre la Real Sociedad (10e, 18 points) à San Mamés (1-0), grâce à un but d'Oihan Sancet (26e).

AFP/VNA/CVN