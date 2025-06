Natation : Kirpichnikova assure sur 1500 m nage libre aux championnats de France

Photo : AFP/VNA/CVN

La nageuse de 24 ans a terminé avec plus d'une longueur d'avance sur toutes ses concurrentes, en 15 min 55 sec 27, décrochant du même coup sa participation aux Championnats du monde à Singapour dans six semaines (11 juillet-3 août).

"C'est vraiment un bon temps pour cette période de l'année. Il reste encore cinq semaines de travail. On verra ce qu’on va faire avec mon entraîneur et j’espère que je pourrai nager encore plus vite aux Mondiaux", a déclaré la protégée de Philippe Lucas.

Samedi 14 juin, Kirpichnikova avait déjà validé son ticket pour Singapour sur 400 m nage libre, distance sur laquelle elle était un peu moins à l'aise, mais qui a eu le mérite de la mettre en confiance.

"Après le 400 m, j'ai pu relâcher. Mentalement, j'avais tout donné — toutes mes émotions, tout le stress. Et aujourd’hui, j’étais tranquille. J'étais presque sûre que j’allais faire un bon temps", a ajouté l'athlète d'origine russe, naturalisée française en 2023.

La semaine vient juste de commencer pour Kirpichnikova, qui souhaite également se qualifier sur 200 et 800 mètres dans les jours à venir. "Le 200 m va sûrement être un peu plus difficile, parce que je ne le nage pas souvent", a-t-elle estimé dimanche 15 juin.

Le dos va bien

Lors des autres finales de la soirée, quatre dossistes, deux hommes et deux femmes, ont validé les minimas sur 100 m. Chez les hommes, le médaillé de bronze à Paris Yohann Ndoye-Brouard a pris le dessus sur Mewen Tomac, mais tous deux verront Singapour.

"Le titre de champion de France, cela garde toujours la même saveur, c’est très cool", a exulté Ndoye-Brouard en zone mixte quelques minutes après sa victoire, qu'il a pris le temps de fêter énergiquement dans sa ligne d'eau.

Avec 52 sec 81, il a signé la 9e meilleure performance de l'année et devra s'arracher pour aller chercher une finale aux Mondiaux. "Dès lundi prochain, il faudra retourner bosser, parce que l’échéance arrive vite", a-t-il estimé.

Lors de la finale femme, très relevée, quatre françaises – Béryl Gastaldello, Analia Pigree, Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu – ont terminé dans les minimas requis par la fédération française.

Mais comme le prévoit le règlement, seules les deux plus véloces seront du voyage en Asie cet été. Pauline Mahieu, en 59 sec 13, et la prometteuse Mary-Ambre Moluh, en 59 sec 16, s'ajoutent au contingent français au final.

"C'est ce que je recherchais. Contente d'avoir la qualif', le titre n'est pas très loin, donc je suis très satisfaite", a expliqué Moluh, 19 ans, partie s'entraîner aux États-Unis l'année dernière, dans les pas de la star de la natation Léon Marchand.

Le héros des derniers JO n'est pas à Montpellier cette année. Il a été dispensé par le staff de l'équipe de France et pourra rejoindre les Bleus à Singapour grâce aux minimas qu'il a déjà réalisés sur plusieurs distances lors de meetings outre-Atlantique.

