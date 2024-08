Natation artistique : les Chinoises en or par équipes, les Bleues 4e

Les Chinoises, doubles championnes du monde en titre et grandissimes favorites, ont remporté mercredi 7 août l'épreuve par équipes de natation artistique des JO de Paris, dont les Bleues ont pris la quatrième place.

>> Les Françaises en bronze dans l'épreuve technique des Championnats d'Europe

>> Natation : le double triomphe du Roi Léon

>> Natation : Marchand et Manaudou visent le quatre à la suite

>> Natation : Léon Marchand remporte avec le 200 m quatre nages son 4e titre olympique

Photo : AFP/VNA/CVN

Argentées en 2012 à Londres, 2016 à Rio et 2021 à Tokyo, les danseuses aquatiques chinoises avaient pris les commandes dès le programme technique lundi 5 août, remportant également le programme libre mardi puis le programme acrobatique mercredi 7 août. Le ballet américain se pare d'argent, devant les Espagnoles en bronze.

Comme attendu, les Chinoises ont profité de l'absence des Russes, qui avaient monopolisé les 12 titres distribués dans la discipline depuis les JO-2000 de Sydney, mais ont été bannies de toute épreuve par équipes en raison de la tension en Ukraine.

Les Chinoises ont également tiré le meilleur parti du big bang réglementaire de la discipline, adopté avant la saison 2023/2024, avec une notation plus précise des difficultés et de leur exécution et l'introduction du programme acrobatique dans les ballets.

Les Bleues finissent au pied du podium malgré une remontée continuelle depuis lundi, où elles avaient bouclé leur programme technique en sixième position.

Mardi 6 août, elles étaient cinquièmes à l'issue du programme libre, un hommage aux femmes travaillé avec le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki, sur une musique de Grand Corps Malade ("Mesdames").

Et mercredi 7 août, elles ont joué leur va-tout avec le plus haut niveau de difficulté des dix équipes, sur le rythme échevelé d'un cancan, intégrant même un porté "main-main" travaillé le matin même, pour décrocher le troisième score du programme acrobatique.

"C'est une très belle compétition, on a accompli toutes nos missions (sans pénalité, ndlr), donc très très fière de cette équipe", a souligné Ambre Esnault, la capitaine, expliquant que la chorégraphie du programme acrobatique avait été montée "il y a à peine deux mois".

Hommes pas encore "au niveau"

Leur entraîneure Julie Fabre a elle aussi retenu "la fierté" de voir les Bleus "apporter quelque chose d'artistique", en allant "un petit peu au-delà de juste faire nos difficultés".

Photo : AFP/VNA/CVN

"On a décidé de ne pas lâcher l'émotion", avec "de nouvelles façons de bouger, dans les costumes aussi", a-t-elle énuméré. Mais pour la médaille, "il a manqué que ce dont je viens de vous parler soit valorisé par les juges", a-t-elle estimé, faisant référence au 7e score du programme libre, acclamé mardi 6 août par le Centre aquatique.

Mercredi 7 août, l'ambition technique des Françaises leur a permis de dépasser le Japon mais pas l'Espagne, troisième au classement général. Le palmarès olympique de la natation artistique tricolore reste donc limité au bronze du duo Virginie Dedieu-Myriam Lignot aux JO-2000.

L'épreuve en duo se déroulera vendredi 9 août et samedi 10 août à 19h30 au Centre aquatique avec le programme technique, suivi le lendemain du programme libre. Parmi les 18 paires engagées, Anastasia Bayandina et Romane Lunel représenteront la France.

À terme, l'évolution majeure de l'épreuve devrait être l'arrivée d'hommes dans les ballets : la fédération internationale en autorise désormais deux par équipe mais aucun n'avait été retenu à Paris.

"Des hommes, il y en a peu qui ont le niveau de performer des ballets aussi difficiles, et d'en performer trois", a expliqué Julie Fabre, évoquant néanmoins une génération "très prometteuse" des 13-15 ans, attendue en 2028 ou 2032 aux Jeux.

AFP/VNA/CVN