Mondial-2026 : l'Argentine battue au Paraguay (2-1) mais toujours en tête

Photo : AFP/VNA/CVN

Après 11 journées, le capitaine Lionel Messi et ses équipiers ont 22 points et conservent trois unités d'avance sur la Colombie, qui compte un match en moins, et cinq sur le Brésil, tenu en échec au Venezuela (1-1).

À Asuncion, l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez a ouvert le score à la 11e minute sur un enchaînement contrôle du droit et reprise croisée du gauche. S'il a tout d'abord été signalé en position de hors-jeu, le but a été validé par la VAR.

Mais les Paraguayens, qui sont à la lutte pour décrocher une des six places qualificatives, ont rapidement égalisé, de superbe manière, sur une "bicyclette" du joueur du Torino Tony Sanabria (1-1, 19e).

Le but de la victoire paraguayenne a été inscrit après la pause par le défenseur de Getafe, Omar Alderete, d'une reprise de la tête hors de portée d'Emiliano "Dibu" Martinez, consécutivement à un coup-franc concédé par le joueur argentin de Marseille, Leonardo Balerdi (2-1, 47e).

"Nous avons eu la possession et les occasions. Ils ont bien défendu, ils ont les joueurs pour ça", a commenté le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Le buteur Lautaro Martinez a lui critiqué l'arbitrage du Brésilien Anderson Daronco, estimant que le deuxième buteur paraguayen aurait dû être exclu en première période pour son jeu dur sur Léo Messi.

"Celui qui n'aurait plus dû être sur le terrain se retrouve à inscrire le but décisif", a-t-il dénoncé. L'Argentine aura l'occasion de se racheter dès mardi prochain lors de la réception du Pérou, tandis que le Paraguay, actuel 6e (16 points), se rendra en Bolivie, 8e (12 points).

AFP/VNA/CVN