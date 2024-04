Masters 1000 de Madrid : Djokovic absent, Nadal poursuit sa tentative de retour

>> Monte-Carlo : Nadal encore forfait, cette fois l'avenir est sombre

>> Tennis : Ruud bat Djokovic et rejoint Tsitsipas en finale à Monte-Carlo

>> Tennis : Rafael Nadal réussit son retour à Barcelone contre Cobolli

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Serbe de 36 ans, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem, a choisi de faire l'impasse sur le tournoi madrilène pour se concentrer sur celui de Rome (un autre Masters 1000), avant de défendre son titre à Paris.

En l'absence de "Nole", Jannik Sinner sera la tête de série No1. Selon le tirage au sort effectué lundi 22 avril, pour son entrée en lice, l'Italien, lauréat de l'Open d'Australie en début d'année, affrontera au deuxième tour son compatriote Lorenzo Sonego ou un qualifié.

Djokovic, lui n'a toujours pas remporté de titre cette saison et n'a participé qu'à quatre tournois.

Son éternel rival Rafael Nadal, 37 ans, sera en revanche présent à Madrid, après un retour en demi-teinte à Barcelone la semaine passée (défaite au 2e tour), son premier tournoi en plus de trois mois.

Le Majorquin, sacré cinq fois sur la terre battue madrilène, sera opposé au premier tour au jeune Américain Darwin Blanch, 16 ans. En cas de succès, il retrouvera au deuxième l'Australien Alex de Minaur, 11e mondial, qui l'a éliminé à Barcelone.

Tête de série No2 et tenant du titre, Carlos Alcaraz reste incertain à cause de douleurs à l'avant-bras droit qui l'ont contraint au forfait à Monte-Carlo et Barcelone. Il est prévu qu'il affronte au 2e tour le Kazakh Alexander Shevchenko ou le Français Arthur Rinderknech.

AFP/VNA/CVN