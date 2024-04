Tennis : Tsitsipas souffre mais passe à Barcelone, Fils s'arrête en quarts

Photo : AFP/VNA/CVN

Le récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, son troisième titre en Principauté, sera opposé samedi 20 avril au Serbe Dusan Lajovic (59e), qui a mis fin au beau parcours d'Arthur Fils, (36e), 6-4, 3-6, 6-2. En huitièmes, le jeune Français de 19 ans avait battu l'Australien Alex De Minaur, 11e joueur mondial et tombeur du revenant Rafael Nadal.

L'autre demi-finale opposera le Norvégien Casper Ruud, 6e mondial et finaliste à Monte-Carlo face Tsitsipas dimanche 21 avril, à l'Argentin Thomas Etcheverry (30e). Ruud, double finaliste à Roland-Garros (2022, 2023), s'est défait facilement en quarts de l'Italien Matteo Arnaldi (40e) en deux sets 6-4, 6-3.

Tsitsipas et Ruud, qui feront partie des favoris à Roland-Garros dans un mois, pourraient donc se retrouver de nouveau en finale à Barcelone une semaine après Monte-Carlo.

En quarts, Tsitsipas a dû batailler pour prendre le dessus sur le gaucher argentin Facundo Diaz, qui a empoché le premier set 6-4 avant de plier au milieu du deuxième, le Grec parvenant à hausser son niveau de jeu pour revenir à un set partout (6-3).

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus juste et plus agressif, l'Athénien a cru avoir fait le plus dur en breakant d'entrée son adversaire dans la troisième manche, remportée finalement au tie-break (7-6 (10/8)) après avoir sauvé deux balles de match.

En demies, il affrontera Lajovic, finaliste en 2019 à Monte-Carlo, qui dû s'employer lui aussi face à Fils.

Dans le premier set, il a pris d'entrée la mise en jeu de son jeune adversaire, mais le Français est parvenu à recoller à 3-3 avant de céder à nouveau son service au plus mauvais moment et d'offrir le gain de la première manche au Serbe 6-4.

Dans le deuxième set c'est le Français qui a fait le break dès le début. Solide au service, redoutable en retour, entreprenant au filet, Fils semblait filer facilement vers l'égalisation à une manche partout en menant 5-1. Mais Lajovic est revenu à 5-3. Un retour sans conséquence pour le Français qui a empoché le set 6-3.

Dans la dernière manche le Serbe de 33 ans s'est montré plus solide et a fait parler son expérience face à Fils qui a montré des signes d'agacement. Après deux balles de match sauvées, le Français a fini par céder 6-2.

AFP/VNA/CVN