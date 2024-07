L'ONU émet des timbres à l'occasion de la

L'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a émis vendredi six timbres-poste et trois feuillets souvenirs représentant des images de missions lunaires, dont le projet chinois Chang'e, à l'occasion de la Journée internationale de la Lune, observée le 20 juillet.

Photo : unstamps.org/CVN

Les timbres et les feuillets présentent les missions chinoises Chang'e 4 et Chang'e 5, ainsi que des missions d'exploration lunaire d'autres pays, dont la République de Corée, les États-Unis et l'Inde.

Aarti Holla-Maini, directrice du Bureau des affaires spatiales des Nations unies, basé à Vienne, a souligné l'intérêt croissant de la communauté internationale pour l'exploration lunaire. Elle a dit que les nouveaux timbres contribueront à sensibiliser le public aux missions lunaires et a insisté sur le fait que l'ONU utilisera son pouvoir de mobilisation exceptionnel pour promouvoir un dialogue essentiel sur les projets futurs.

Les timbres et les feuillets souvenirs sont disponibles à l'achat aux sièges de l'ONU à New York, Genève et Vienne, ainsi que sur le site web de l'ONU.

En 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 20 juillet comme Journée internationale de la Lune pour commémorer l'anniversaire du premier atterrissage humain sur la Lune lors de la mission Apollo 11.

Xinhua/VNA/CVN