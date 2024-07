Nonce Paolini, l'ancien patron de TF1, est mort

L'ancien patron de TF1 Nonce Paolini de 2007 à 2016, monstre sacré et respecté de l'audiovisuel qui avait donné un coup de jeune au 20h00 de la chaîne privée en écartant Claire Chazal et PPDA, est mort des suites d'un cancer mercredi 17 juillet à l'âge de 75 ans.

"Les équipes du groupe TF1 rendent hommage à un dirigeant qui aura laissé son empreinte sur notre groupe et sur l’audiovisuel français", indique TF1 dans un communiqué.

TF1 rend hommage à un dirigeant tenace et aux prises de décisions courageuses, habité par la défense des intérêts du groupe, grand orateur (...) Nonce Paolini était avant tout un homme de valeurs, profondément humain, proche des collaborateurs dont il était éminemment apprécié.

Ce "Bouygues Boy", considéré comme du premier cercle du propriétaire de la chaîne Martin Bouygues, avait passé en tout 30 ans dans le groupe, directeur des ressources humaines de TF1 de 1993 à 1999.

Le Corse d'origine, "grand orateur" au sens de l'humour bien connu, selon le groupe, avait succédé en 2007 à la tête de la première chaîne privée au tandem Étienne Mougeotte et Patrick Le Lay.

Son premier fait d'armes avait été l’éviction du présentateur du journal télévisé de 20h00, Patrick Poivre d'Arvor, puis celle de Claire Chazal en 2015.

Un seigneur

Le dirigeant avait marqué le groupe de son empreinte en engageant un vaste plan de modernisation de TF1 axé sur un développement précoce du numérique et des offres "replay" et le passage en clair de la chaîne LCI en 2016.

C'est aussi à lui, que l'on doit la propulsion aux JT de 20h et du weekend à Gilles Bouleau et à Anne-Claire Coudray, mais aussi les émissions The Voice et Danse avec les Stars, encore à l'antenne aujourd'hui. En 2016, après huit ans au poste de PDG, Gilles Pélisson lui succède à la tête de TF1.

"L'audiovisuel français perd un grand dirigeant. Le groupe TF1, un membre de sa famille. Je salue la mémoire d’un homme qui avait posé les jalons de la transformation de notre maison", a déclaré dans un communiqué Rodolphe Belmer, actuel PDG du groupe TF1.

"Nonce Paolini était un seigneur dans ce métier. Il a été un immense patron de TF1 et un ami cher qui m’a accompagnée dans les rudes années du 20h. Toujours à mes côtés, toujours le sourire même dans la bagarre", a réagi sur X l'ancienne journaliste de la chaîne, Laurence Ferrari.

PPDA "on ne savait pas"

"C’était une personnalité rare dans un secteur aussi âpre et sinueux que l'audiovisuel", souligne de son côté l'ancien patron de Radio France, Mathieu Gallet.

Le dirigeant avait réussi à se tenir à l'écart des polémiques et des crises. Mais alors qu'il était déjà à la retraite, il s'était exprimé en 2022 sur l'affaire PPDA dans le cadre d'une émission de Mediapart qui avait réuni 20 femmes accusant le présentateur d'agressions sexuelles ou de viol des années 1980 à 2000, lorsque M. Paolini était donc à la tête des ressources humaines de la chaîne.

"Évidemment on ne le savait pas. Si on l'avait su, on aurait pris les dispositions qui s’imposaient et moi le premier", avait déclaré l'ancien dirigeant de TF1. Ce père de trois filles était marié à Catherine Falgayrac, une des présentatrices de l'émission Téléshopping sur TF1.

