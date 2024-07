Une panne informatique mondiale cloue des vols au sol et perturbe l'activité

De nombreuses compagnies aériennes ont fait atterrir leurs avions vendredi 19 juillet en raison de problèmes de communication liés à une panne informatique géante qui affecte aussi les transports ferroviaires, les sociétés de télécommunications, les banques et certains médias.

>> Panne géante : Microsoft dit prendre des "mesures d’atténuation"

Photo : AFP/VNA/CVN

Les compagnies American Airlines, Delta Airlines et United Airlines ont demandé à leurs vols de faire des escales imprévues, tandis qu'en Europe, les filiales française et néerlandaise d'Air France-KLM et Ryanair ont mis en garde leurs clients contre des perturbations dans certaines escales. Air France-KLM a précisé que les difficultés n'affectent pas les vols en cours.

Les perturbations semblent avoir été provoquées par une panne affectant les services cloud de Microsoft et la plateforme Crowdstrike Falcon, conçue pour bloquer les failles de cybersécurité. Dans un message enregistré consulté par Reuters, Crowdstrike lie ses problèmes à des défaillances des système d'exploitation Windows de Microsoft.

Rien n'indique pour le moment que la panne soit le résultat d'une cyberattaque, a déclaré la coordinatrice du service de la cybersécurité de l'armée australienne, Michelle McGuinness, sur la plateforme X.

La panne affecte des sociétés dans le monde entier, notamment les aéroports et les compagnies aériennes, semant la pagaille dans le ciel. En Europe, de nombreux aéroports font état de perturbations, en Espagne, en République tchèque, en Belgique ou encore aux Pays-Bas, comme celui de Schiphol à Amsterdam.

Mais le phénomène ne concerne pas que le secteur aérien, le principal opérateur ferroviaire britannique, les ferries du port de Calais ou encore la plateforme d'information et de données Workspace de LSEG, l'opérateur de la Bourse de Londres, connaissant aussi de grosses difficultés. En France, les chaînes de télévision TF1 et Canal+ voient leurs programmes perturbés.

AFP/VNA/CVN