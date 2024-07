ONU

Le poliovirus détecté à Gaza, pas de cas de paralysie jusqu'à présent

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) est également très préoccupé par la propagation de maladies infectieuses liée à la grave surpopulation des abris, à la terrible pénurie d'eau propre et aux conditions sanitaires et hygiéniques terribles à Gaza.

"Dans un développement particulièrement préoccupant, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) observe que six échantillons environnementaux du variant de poliovirus type 2 ont été détectés à Khan Younès et Deir el-Balah", a indiqué l'OCHA, notant qu'"aucun cas de paralysie n'a été détecté".

La poliomyélite peut provoquer la paralysie et la mort, en particulier chez les enfants non vaccinés, a rappelé l'OCHA.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que son agence, l'UNICEF et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ainsi que le ministère gazaoui de la Santé, menaient des évaluations du risque pour se rendre compte de l'étendue de la propagation du poliovirus et rechercher les mesures de réponse nécessaires, y compris des campagnes de vaccination rapides.

Il a mis en garde que la destruction du système de santé de Gaza, la pénurie de fournitures médicales, les déplacements constants de populations, l'affaiblissement des services de traitement des déchets, la mauvaise qualité de l'air, les obstructions constantes à l'accès et l'absence de sécurité augmentaient les risques de maladies évitables par la vaccination, dont la polio.

Xinhua/VNA/CVN