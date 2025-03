L'OMS s'inquiète d'une hausse des cas de tuberculose infantile en Europe et en Asie centrale

Les enfants de moins de 15 ans représentaient 4,3% des nouveaux cas et des cas de rechute de tuberculose dans la région européenne de l'OMS en 2023 et sont en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, alerte un rapport publié lundi 24 mars.

Plus de 172.000 personnes atteintes de tuberculose nouvelle ou récidivante ont été recensées en 2023, ce qui est similaire aux niveaux de 2022, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe, qui comprend 53 pays dont plusieurs en Asie centrale.

Dans la seule zone de l'Union européenne et l'Espace économique européen (UE/EEE), près de 37.000 personnes ont été diagnostiquées, soit 2.000 de plus que l'année précédente, selon ce rapport effectué avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Les enfants de moins de 15 ans représentaient 4,3% de l'ensemble des cas de tuberculose dans l'UE/EEE, "ce qui représente une augmentation pour la troisième année consécutive ", ont déclaré les organismes de santé dans un communiqué.

Les conclusions du rapport montrent que la propagation de la tuberculose est "toujours en cours" dans la région, les agences sanitaires notant que "des mesures de santé publique immédiates sont nécessaires pour contrôler et réduire le fardeau croissant de la tuberculose".

"Mettre fin à la tuberculose n'est pas un rêve. C'est un choix. Malheureusement, le fardeau actuel de la tuberculose et l'augmentation inquiétante du nombre d'enfants tuberculeux nous rappellent que les progrès contre cette maladie évitable et curable restent fragiles", a déclaré le directeur régional de l'OMS, Hans Kluge, dans un communiqué.

Photo : Reuters/VNA/CVN

M. Kluge a ajouté que "même avant les récentes réductions de l'aide internationale au développement, le monde était confronté à un déficit de 11 milliards de dollars dans la lutte mondiale contre la tuberculose".

Pamela Rendi-Wagner, directrice de l'ECDC, a souligné qu'"il est essentiel que l'Europe se concentre à nouveau sur la prévention et sur un traitement rapide et efficace".

Les organismes de santé ont également noté que la tuberculose multirésistante (TB-MR) restait "un défi important" dans la région.

"Avec l'augmentation de la tuberculose résistante aux médicaments, le coût de l'inaction aujourd'hui sera payé par nous tous demain", a déclaré Mme Rendi-Wagner.

L'OMS Europe et l'ECDC ont insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts de détection et de traitement de la tuberculose.

Ils soulignent la nécessité d'élargir l'accès à "des schémas thérapeutiques plus courts et entièrement oraux, qui se sont révélés prometteurs pour améliorer les résultats des patients atteints de tuberculose pharmacorésistante".

AFP/VNA/CVN