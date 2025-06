France

Canicule dans les écoles : Borne demande pragmatisme et souplesse

Fermer éventuellement les écoles s'il fait vraiment trop chaud dans les classes, gérer les épreuves orales du bac, mais pas de vacances d'été anticipées : Elisabeth Borne a appelé dimanche 29 juin au " pragmatisme " et à la " souplesse" pour permettre au système éducatif de passer l'épreuve de la canicule.

>> Alerte canicule sur le Sud-Est de la France : chaleurs étouffantes et risques d'incendies

>> France : la canicule se poursuit dans le Sud et s'étendra dimanche vers le Nord

>> La canicule s'intensifie, la quasi-totalité de la France assommée par la chaleur

Photo : AFP/VNA/CVN

"Pour l'accueil des élèves, notamment dans la maternelle et dans le primaire, il est essentiel qu'il y ait une bonne coordination (...) entre le rectorat, les maires et les préfets pour décider par exemple, de permettre aux parents qui le peuvent de garder les élèves des enfants à la maison ou, le cas échéant, d'une fermeture administrative d'école", a indiqué dimanche soir 29 juin la ministre de l'Education nationale à l'issue d'une réunion interminisitérielle sur la canicule, au ministère de l'Intérieur.

Et dans le cas d'une fermeture, "il est impératif d'organiser des solutions alternatives d'accueil", a-t-elle indiqué. Mais "on doit être pragmatique, prendre des décisions au cas par cas dans chaque territoire", avait-elle souligné plus tôt dans la journée sur France 3.

"Quand on a des écoles qui sont bien isolées naturellement, elles peuvent accueillir les élèves", avait-elle souligné, en écartant l'idée d'une anticipation générale des vacances scolaires, qui commenceront à la fin de la semaine.

À ce stade, 200 écoles publiques font l'objet d'une fermeture partielle ou totale en France lors des prochains jours, sur un total d'environ 45.000 dans le pays, a indiqué la ministre pour souligner que cela restait encore très exceptionnel.

Mme Borne a adressé une petite pique au passage au maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis. Sa municipalité a annoncé la fermeture lundi après-midi et mardi après-midi de toutes les écoles de la ville, où l'on attend des maximales de 37 et 38°C jusqu'en milieu de semaine.

"Salles à l'ombre"

Des décisions ont pu être "prises peut-être de façon unilatérale quelque part", a estimé Mme Borne.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"On peut s'étonner" de la situation à Tours (...) peut être qu'il (le maire de Tours) a voulu passer un message politique sur le dérèglement climatique. "En tout cas, on va s'assurer qu'il y a bien des accueils qui sont prévus pour les familles qui en ont besoin", a-t-elle prévenu.

S'agissant des oraux du bac - français pour les élèves de première, grand oral pour les élèves de terminale -, Mme Borne a appelé à faire preuve de "souplesse" dans le déroulement des épreuves.

"La règle c'est de faire preuve de souplesse à la fois vis à vis des personnels, des correcteurs et des élèves" par exemple en "permettre d'adapter l'heure de passage pour un élève qui a une situation de fragilité".

Selon les consignes rappelées dimanche 29 juin par le ministère, les établissements scolaires doivent "adapter leur organisation et l'utilisation des lieux en fonction de l'exposition au soleil".

"Des aménagements spécifiques du fonctionnement des écoles et établissements scolaires pourront être mis en place en concertation avec les collectivités locales", indique égalemnt le ministère.

De la même manière, les instructions du ministère recommandent pour les épreuves orales "d'utiliser, dans la mesure du possible, des salles à l'ombre". Les établissements doivent également s'assurer que "les candidats disposent d'eau potable et/ou leur permettre de sortir de la salle pour se désaltérer".

La fédération de parents d'élèves FCPE avait demandé vendredi 27 juin à Elisabeth Borne de donner "d'urgence" des "consignes claires" aux personnels pour adapter l'accueil des élèves. Une grande partie du bâti scolaire "est inadaptée" aux fortes chaleurs, avait-elle souligné.

AFP/VNA/CVN