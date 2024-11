Italie : la Juventus retrouve le podium, l'AC Milan ses doutes

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme souvent entre les deux équipes, la 209e édition du derby de Turin n'a pas régalé les spectateurs de l'Allianz Stadium, mais Tiago Motta s'en est facilement accommodé.

Sa Juve ne s'est toujours pas inclinée en championnat, a enchaîné une deuxième victoire de suite grâce au troisième but en quatre matches de Timothy Weah et un nouveau bijou de Kenan Yildiz.

Résultat, les Bianconeri ont repris place sur le podium et mettent la pression sur l'Inter Milan (2e avec 24 points eux aussi) qui reçoit dimanche le leader Naples (25 pts).

Mais trois équipes en grande forme, l'Atalanta Bergame, la Fiorentina et la Lazio Rome, toutes à 22 points, peuvent faire retomber la Juve du podium.

Ce podium s'est encore éloigné pour l'AC Milan qui reste coincé à la 7e place avec sept points de retard sur la tête et six de moins que la Juve.

Le Milan ne sera pas resté longtemps sur son nuage: quatre jours après sa démonstration face au Real Madrid (3-1) en Ligue des champions au Bernabeu, le club lombard a perdu deux nouveaux points chez le mal classé Cagliari.

Muet depuis le 30 août, Rafael Leao a pourtant inscrit un doublé mais cela n'a pas suffi pour les Rossoneri qui ont passé une bien mauvaise journée en Sardaigne.

Camarda titulaire à 16 ans

"Notre problème aujourd'hui a été notre défense, on a manqué d'agressivité, on les a laissés trop centrer, on a perdu trop de duels aériens, ce n'est pas possible de gagner un match dans ces conditions", a déclaré l'entraîneur du Milan Paulo Fonseca sur la plateforme DAZN.

"Ce nul est clairement un pas en arrière", a regretté le technicien portugais.

Ses joueurs ont concédé un premier but après seulement 63 secondes de jeu lorsque Nadir Zortea, laissé bien seul par la défense lombarde, a trompé Maignan de loin.

Leao qui avait perdu son statut de titulaire en octobre, a réveillé son équipe en lobant le gardien adverse sur une superbe ouverture de Tijjani Reijnders (15e). Le Portugais, lancé par Youssouf Fofana, a doublé la mise en résistant à deux défenseurs (40e).

Cagliari qui restait sur trois défaites de suite, a mis plusieurs fois Mike Maignan à contribution avant d'égaliser par Gabriele Zappa qui a profité d'une mauvaise relance de Fofana (53e).

Le Milan pensait avoir repris définitivement l'avantage grâce à Tammy Abraham, parfaitement placé pour reprendre le ballon relâché par le gardien sarde après un tir de Christian Pulisic (69e).

Mais Zappa a de nouveau égalisé à la 89e minute.

La rencontre a permis au prodige Francesco Camarda de rentrer un peu plus dans l'histoire : profitant de l'absence d'Alvaro Morata, il a été titularisé pour la première fois en Serie A à 16 ans et 244 jours, un record de précocité pour un joueur de champ du Milan.

