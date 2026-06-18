L'exposition "Une plume d’acier, un cœur loyal" à Hanoï

L’exposition thématique "Bút thép, lòng son'" (Une plume d’acier, un cœur loyal) replonge le public dans une période particulière de l’histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne, où la plume n’était pas seulement un outil d’information, mais aussi une arme au service du patriotisme.

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Photo : TTVH/CVN

Entre les murs de pierre qui furent témoins de longues années de lutte acharnée, les anciens journaux et les lignes rédigées à la hâte dans les prisons racontent aujourd’hui une autre histoire : celle du courage, de l’intelligence et de l’aspiration à la liberté.

L’exposition "Une plume d’acier, un cœur loyal" qui a ouvert ses portes le 16 juin au site historique de la prison de Hỏa Lò retrace le parcours des journalistes révolutionnaires, ces hommes et ces femmes qui ont utilisé l’écrit pour diffuser leurs idéaux, préserver leur foi en la cause et maintenir le lien entre les combattants, même dans les circonstances les plus difficiles.

Particularité notable : au-delà de l’approche muséographique traditionnelle, l’événement intègre les technologies numériques grâce à un système de codes QR, permettant aux visiteurs d’accéder à des archives historiques détaillées et de poursuivre leurs recherches après leur visite.

Photo : TTVH/CVN

"Nous avons été profondément émus de visiter la prison de Hỏa Lò et d’y découvrir l’histoire des journalistes en temps de guerre. Ce qui m’a particulièrement impressionnée, c’est la créativité des organisateurs dans l’utilisation des technologies numériques pour transmettre l’histoire. Grâce aux codes QR, les visiteurs peuvent non seulement consulter les informations sur place, mais aussi les conserver, les relire ou les réécouter ultérieurement, ce qui favorise une compréhension et une mémorisation plus profondes", confie Nguyễn Thị Linh Hương, directrice de l’École primaire Triều Khúc (Hanoï).

L’histoire ne se présente plus comme une simple succession de données et de documents austères ; elle est racontée de manière plus accessible, notamment pour les jeunes générations.

"Grâce aux documents et au système de consultation mis à disposition dans l’exposition, j’ai découvert de nombreuses informations sur la presse révolutionnaire vietnamienne ainsi que sur le rôle des journalistes durant la période de résistance. Ces connaissances constitueront une ressource précieuse que nous pourrons transmettre à nos élèves dans le cadre de notre enseignement", se déclare Nghiêm Thị Huyền, enseignante à l’Ecole primaire Triều Khúc.

Photos : TTVH/CVN

Des journaux imprimés dans des conditions de grande précarité aux articles clandestinement diffusés dans les prisons, chaque page conserve l’esprit indomptable d’une époque.

Aujourd’hui, alors que l’histoire se conjugue avec les technologies modernes, ces récits continuent d’être transmis dans le langage de notre temps, afin que la mémoire ne soit pas seulement préservée, mais aussi comprise, partagée et diffusée.

"Une plume d’acier, un cœur de loyauté" n’est pas seulement une exposition consacrée à l’histoire de la presse. C’est aussi un rappel de la puissance de l’écrit, de la responsabilité de préserver la mémoire nationale et de la manière dont l’histoire peut continuer à vivre dans notre quotidien.

L’exposition se termine le 15 novembre.

Phuong Mai/CVN