Les preuves réduisent en miettes les allégations sur l’ère d’ascension nationale

L’"ère d’ascension nationale" est un nouveau concept stratégique, marquant un tournant décisif dans l’histoire du développement du Vietnam contemporain. Il ne s’agit pas seulement d’un objectif politique, mais aussi d’une aspiration de l’époque, clairement définie par les orientations stratégiques du XIII e au XIV e Congrès national du Parti.

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Ces derniers temps, des éléments hostiles et opportunistes ont délibérément déformé et dénigré la validité scientifique et pratique du concept d’"ère d’ascension nationale", le qualifiant de "slogan politique" à caractère de propagande sans valeur. Le but : diffuser des informations inventées en vue de déconcerter la population, d’éroder la confiance des gens qui n’appréhendent pas pleinement ce concept, et d’amener à la fluctuation de certains cadres et membres du Parti quant à leur engagement envers le développement durable du pays.

"La distorsion d’une orientation majeure peut affaiblir la motivation à agir dans la société", a analysé le Dr. Pham Van Long, maître de conférences au département de philosophie marxiste-léniniste de l’École des officiers politiques, relevant du ministère de la Défense.

"Si les habitants, en particulier les jeunes générations, sont amenés au scepticisme, ils risquent de perdre leurs repères, leur volonté de progresser et leur esprit d’engagement peuvent s’amenuiser", a-t-il indiqué.

Les rhétoriques recourent souvent à la substitution frauduleuse des concepts - l’aspiration au développement à la démagogie, les difficultés immédiates au déni de l’avenir du pays, la nécessité d’efforts soutenus avec des promesses faciles.

"Il s’agit d’une tactique de dénaturer la réalité visant à dénigrer le rôle dirigeant du Parti, les acquis de l’œuvre de rénovation, à détérioser la confiance sociale et à semer le doute quant aux objectifs de développement à long terme du pays", a observé la Prof. associée-Dr. Nguyên Thi Bao, inspectrice en cheffe et maître de conférences à l’Académie politique nationale Hô Chi Minh.

Les allégations sont démontées. Après plus de 40 ans de rénovation, d’un pays pauvre, sous-développé, soumis au blocus et à l’embargo, le Vietnam a réussi sa transition d’une économie centralisée vers une économie de marché à orientation socialiste, et est désormais devenu une économie fortement ouverte, pleinement intégrée aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le niveau de vie de la population s’est considérablement amélioré et la gouvernance nationale, les capacités scientifiques et technologiques, la transformation numérique et l’intégration internationale du pays ont connu des avancées importantes. La stabilité politique a été préservée, la défense et la sécurité nationales ont été maintenues et la position internationale du Vietnam n’a cessé de se renforcer.

Autant de conditions sont réunies pour passer à une nouvelle étape de développement national. "Les chiffres, les réalités et les résultats parlent d’eux-même et réfutent les points de vue erronés", a indiqué la prof. associée-Dr Nguyên Thi Bao.

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"En particulier, il est nécessaire de montrer aux citoyens le lien entre les objectifs de développement et leurs intérêts pratiques ; aux entreprises les opportunités de croissance ; aux responsables politiques leur devoir de servir; et aux jeunes générations que leur avenir est indissociable de celui du pays", a-t-elle plaidé.

Non seulement le Vietnam a affirmé sa force endogène, mais son intégration profonde à la communauté internationale et sa compétitivité nationale sans cesse accrue ont également consolidé sa nouvelle position sur la scène internationale.

"La forte et stable croissance économique de ces dernières années témoigne de l’essor du Vietnam. La croissance économique du Vietnam entre 2021 et 2025 s’est établie en moyenne à environ 6,2% par an, le plaçant parmi les pays à forte croissance de la région et du monde. Elle a atteint 8,02% en 2025, jetant ainsi les bases d’une croissance de 10% ou plus à partir de 2026 et les années suivantes", a noté le Dr. Pham Van Long.

Le volume total des importations et des exportations a dépassé 900 milliards de dollars américains, faisant du Vietnam l’une des principales économies commerçantes du monde.

Le Dr. Pham Van Long a souligné la nécessité de protéger les fondements théoriques du Parti et d’unifier la compréhension des contenus et des valeurs pratiques de l’ère d’ascension nationale, en tant que principe directeur et "immunité" idéologique contre la désinformation.

"L’ère numérique exige un recentrage des efforts de protection des fondements idéologiques sur le cyberespace, considéré comme le principal front", a renchéri la Docteure Nguyên Thi Mai Chi, de l’Académie politique nationale de Hô Chi Minh.

"Ceci implique une application accélérée de la science et de la technologie, notamment l’intelligence artificielle, le big data et l’analyse des médias numériques, pour comprendre, anticiper et orienter l’opinion publique", a-t-elle précisé.

Convaincue du rôle déterminant du facteur humain dans la qualité et l’efficacité de ce travail, la Docteure Nguyên Thi Mai Chi a souligné la nécessité de constituer une équipe de cadres œuvrant à la protection des fondements idéologiques du Parti, dotés d’un sens politique aigu, des connaissances professionnelles approfondies et des capacités technologiques modernes.

Selon elle, il faudrait privilégier la formation aux capacités en communication numérique, à l’analyse des données et à l’identification des informations nuisibles et toxiques ; et, parallèlement, de constituer des forces d’intervention rapide dans le cyberespace, capables de détecter et de traiter rapidement les incidents afin d’empêcher la propagation de fausses informations.

Force est d’affirmer que les réalités de développement du pays a prouvé que "l’ère d’ascension nationale" constitue une généralisation à caractère politique et théorique d’une nouvelle étape du développement national. Il s’agit d’un engagement politique, d’un appel au développement, et aussi d’une responsabilité d’action de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée sur le chemin vers la matérialisation de l’aspiration à construire un Vietnam fort et prospère d’ici 2045.

VNA/CVN