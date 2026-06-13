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Politique
Le Premier ministre Lê Minh Hung participera au Sommet ASEAN - Russie à Kazan

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung se rendra à Kazan du 16 au 18 juin pour participer au prochain Sommet ASEAN - Russie et mener des activités bilatérales en Russie.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung.
Photo : VNA/CVN

À l'invitation du président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung participera au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN - Russie.

Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le chef du gouvernement, accompagné d’une délégation de hau rang, mènera également des activités bilatérales à Kazan, en Russie, du 16 au 18 juin 2026.

VNA/CVN

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