Espagne : le Real Madrid célèbre son 36e titre de champion, déjà tourné vers l'avenir

Les joueurs et le staff du Real Madrid ont célébré dimanche 12 mai leur 36e titre de champion d’Espagne avec plusieurs milliers de supporters, le regard déjà tourné vers l’avenir : la finale de Ligue des champions face à Dortmund et la possible arrivée de Kylian Mbappé.