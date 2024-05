NBA

Les Knicks et les Pacers se donnent rendez-vous en demi-finale de la Conférence Est

Sortis respectivement vainqueurs de leur série face aux Bucks de Milwaukee et aux Sixers de Philadelphie jeudi soir 3 mai, les Indiana Pacers et les New York Knicks se retrouveront en demi-finale de Conférence Est des play-offs NBA.