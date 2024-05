NBA : le Français Rudy Gobert désigné "meilleur défenseur de l'année" pour la 4e fois

Photo : AFP/VNA/CVN

Âgé de 31 ans, Gobert avait déjà reçu la récompense à trois reprises en 2018, 2019 et 2021, mais il s'agit d'une première avec le maillot de Minnesota, qu'il avait rejoint en 2022 en provenance du Jazz d'Utah.

Gobert égale ainsi le record absolu de quatre titres de meilleur joueur défensif de l'année remportés par Ben Wallace de Detroit (2002, 2003, 2005, 2006) et Dikembe Mutombo (1995, 1997, 1998 et 2001) avec Denver, Atlanta et Philadelphie.

Le géant français (2,16 m) a reçu 72 votes d'un panel de membres des médias pour s'adjuger son quatrième titre de meilleur défenseur en sept ans devant son compatriote Victor Wembanyama, le prodige de 20 ans des San Antonio Spurs désigné lundi 6 mai "rookie de l'année", deuxième avec 19 votes et Bam Adebayo de Miami troisième avec trois votes.

Gobert a réalisé en moyenne 14,0 points, 12,9 rebonds, 2,1 contres et 1,3 passe décisive par match cette saison pour les Timberwolves.

Défense de fer

"Rudy a été le moteur de la culture défensive ici", a salué Chris Finch, l'entraîneur des Timberwolves. "C'est un témoignage de son impact, de sa présence et de ce qu'il a insufflé à l'équipe sur l'importance de la défense et sur la façon dont elle peut être formidable quand nous la mettons en oeuvre."

Gobert est un élément clef de la défense de fer des Wolves, la meilleure en NBA cette saison.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir terminé à la 3e place de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière, Minnesota impressionne lors des play-offs. Victorieux de Phoenix au 1er tour (4-0), les Wolves mènent 2-0 face au champion en titre Denver après deux succès dans le Colorado.

Minnesota a réussi une performance défensive époustouflante lundi 6 mai (victoire 106-80) sans Rudy Gobert, absent pour pouvoir être aux côtés de sa petite amie qui a donné naissance à leur fils lundi, selon plusieurs médias.

"Il s'appelle Romeo et il va très bien", a déclaré Gobert sur la chaîne TNT. "Beaucoup de bénédictions. Je suis vraiment reconnaissant".

Vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, Gobert est un cadre de l'équipe de France qui vise l'or aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août).

AFP/VNA/CVN