La Thaïlande progresse dans la lutte contre la cyberfraude transfrontalière

Photo : AFP/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre thaïlandais, Phumtham Wechayachai, a déclaré le 8 mai que cette stratégie, adoptée depuis le 5 février et comprenant la coupure de l'électricité, du carburant et de l'accès à Internet dans cinq villes frontalières thaïlandaises, où se trouvent de nombreux centres d'appels frauduleux, avait entraîné une réduction significative des activités des centres d'appels dans des zones frontalières clés telles que Mae Sai à Chiang Rai et Mae Sot à Tak.

"Ces mesures ont perturbé l'infrastructure qui soutenait ces réseaux criminels", a-t-il déclaré, cité par le Bangkok Post. "La pression a contraint nombre de ces opérations à se relocaliser ou à fermer complètement."

Les autorités préparent une évaluation finale de l'impact de cette politique en juin. Phumtham indique que, malgré un déplacement des opérations d'escroquerie vers d'autres régions, l'activité criminelle globale a diminué.

Le gouvernement thaïlandais a lancé sa campagne "Sceller, Arrêter, Sauver" dans le cadre de cette stratégie, qui contribue également à endiguer la traite des êtres humains et le trafic de drogue le long des frontières. Les autorités signalent une augmentation d'environ 60% des arrestations et des poursuites par rapport aux périodes précédentes, a déclaré Phumtham Wechayachai.

VNA/CVN