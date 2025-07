Les enseignes de fast-food manquent de transparence sur les additifs, déplore l'UFC-Que Choisir

Les principales enseignes de restauration rapide en France, McDonald’s, Burger King, KFC et Quick, manquent de transparence sur les additifs utilisés dans leurs recettes et seules deux d'entre elles affichent un Nutri-Score, pointe mercredi 16 juillet l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir.

L'association souligne les "limites criantes du volontariat" en matière d'information aux clients et demande aux autorités européennes "de rendre obligatoire la mention du Nutri-Score et des listes complètes des ingrédients", selon un communiqué.

"S’agissant de la composition précise de leurs produits, les quatre enseignes font preuve ici d'une regrettable opacité avec de vagues compositions très génériques sans intérêt pour le consommateur", estime l'UFC.

L'association indique ainsi que dans des pays hors UE où la législation contraint ces enseignes à lister précisément leurs ingrédients, comme en Suisse, le hamburger de base de McDonald's contient 44 ingrédients et additifs quand en France ne sont listés que 6 ingrédients principaux.

De la même façon, chez Burger King, les "Chicken nuggets" sont composés de 31 ingrédients en Suisse mais "aucun n'est indiqué pour les +King nuggets+ français", selon elle.

Problème, selon l'UFC : parmi les additifs listés à l'étranger, certains "sont suspectés d'augmenter selon le cas les risques de problèmes digestifs, d'inflammations de l’intestin, de diabète ou de cancer du côlon".

L'enquête de l'UFC se penche aussi sur l'affichage du score nutritionnel des différents burgers et salades vendus dans ces enseignes et souligne que Quick et Burger King font l'impasse sur le Nutri-Score.

"Une bonne information nutritionnelle est d'autant plus indispensable dans les fast-food que l’offre y est globalement très déséquilibrée", pointe l'UFC. Enfin, l'UFC a regardé l'affichage des allergènes.

Si McDonald's et Burger King font figure de bons élèves, l'association déplore que chez McDonald's cette information soit cantonnée aux bornes et que Burger King propose un étiquetage de précaution "susceptible de créer la confusion entre les allergènes à l’état de traces potentielles et ceux véritablement ajoutés dans la recette".

En bas du classement sur ce critère, Quick "ne donne pas la moindre information sur les allergènes en bornes, ce qui oblige à demander l'information au personnel et, pour son appli et son site, se contente de renvoyer vers un tableau général" tandis que KFC "renvoie à un tableau général très complexe" sur ses bornes.

