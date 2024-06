Les anneaux olympiques accrochés à la tour Eiffel

À moins de cinquante jours des Jeux olympiques de Paris, les anneaux olympiques ont été accrochés dans la nuit de jeudi 6 juin à vendredi 7 juin à la tour Eiffel grâce à plusieurs grues et une équipe de cordistes.

>> JO-2024 : la flamme, l'étincelle des JO dans l'Hexagone depuis un mois

Photo : AFP/VNA/CVN

Les trente tonnes d'acier, confectionnées par le sidérurgiste Arcelor Mittal, sont arrivées en morceaux, et ont été assemblées cette semaine avant d'être hissées dans la nuit entre le premier et le deuxième étage du monument symbole de Paris.

Les anneaux, 29 mètres de long et 13 mètres de haut, seront éclairés en blanc chaque nuit, et comprennent 100.000 LED, a indiqué cette semaine le comité d'organisation des JO.

Ils sont fixés sur les éléments les plus robustes de la tour Eiffel, a précisé à la presse Alain Dumas, directeur technique de la Société d'exploitation de la tour Eiffel. Une quinzaine de cordistes ont participé à l'opération d'accrochage ainsi que plusieurs grues.

Des tests et des études ont été menées depuis de nombreux mois pour mener à bien l'opération, a souligné Pierre Engel, ingénieur chez Arcelor-Mittal.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce sera une des images des Jeux", pronostique Thierry Reboul, directeur événements et cérémonies du comité d'organisation des JO de Paris, évoquant les cinq anneaux de neuf mètres de diamètre qui regarderont vers le Trocadéro.

Mercredi matin 5 juin, les anneaux olympiques ont aussi été hissés au fronton de la salle Paris La Défense Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine) dans laquelle auront lieu les épreuves olympiques de natation. Il s'agit du seul équipement à avoir les anneaux, si l'on excepte les anneaux de la piscine Georges-Vallerey à Paris site des JO de 1924, et site d'entraînement cet été.

ArcelorMittal, qui a fabriqué les anneaux en acier recyclé, est également l'auteur des torches et des chaudrons du relais de la flamme, ainsi que des "agitos" géants, sortes de croissants asymétriques de couleur rouge bleu et vert, qui symbolisent les Jeux Paralympiques : Ils seront eux aussi hissés sur un "site emblématique de Paris", non encore dévoilé, a indiqué ArcelorMittal.

AFP/VNA/CVN