La diplomatie au service de la mobilisation de la diaspora

À l'approche de la 33ᵉ Conférence de la diplomatie et de la 22ᵉ Conférence nationale des affaires extérieures, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné l'importance de mobiliser les ressources de la communauté vietnamienne à l'étranger.

>> La diplomatie scientifique et populaire pour les partenariats mondiaux

>> Le Vietnam entend renforcer son soft power par la diplomatie culturelle

>> Consolidation et élévation du statut du Vietnam sur la scène internationale

Dans un article sur ce thème, elle rappelle que cette communauté compte aujourd'hui plus de 6,5 millions de personnes réparties dans plus de 130 pays et territoires. Partie intégrante du peuple vietnamien, elle constitue une source précieuse de capitaux, de connaissances, de technologies et de réseaux de coopération.

Citant le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la vice-ministre rappelle que le Parti et l'État poursuivent une politique constante consistant à saluer et à valoriser toutes les contributions constructives de la diaspora, considérée comme un pont entre le Vietnam et le reste du monde.

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre souligne que, dans le contexte actuel, la force d'un pays dépend de plus en plus de sa capacité à accéder aux connaissances, aux technologies, aux marchés et aux réseaux de coopération. Grâce à leur présence dans le monde, les Vietnamiens de l'étranger disposent d'atouts particuliers pour renforcer les relations entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. En plus des transferts financiers et des investissements, ils apportent leur expertise, des informations sur les marchés, des expériences en matière de gestion et une meilleure compréhension des nouvelles tendances.

La vice-ministre souligne également l'importance de structurer un réseau mondial de Vietnamiens. Dans cette optique, la diplomatie est appelée non seulement à établir des liens, mais aussi à mettre en relation les compétences de la diaspora avec les besoins prioritaires du pays et des localités.

Les représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger sont appelées à identifier et à rassembler les entrepreneurs, experts, chercheurs et associations disposés à participer au développement du Vietnam. De leur côté, les autorités des localités vietnamiennes sont encouragées à définir clairement leurs besoins, à préparer des listes de projets et à mettre en place des mécanismes adaptés. Une meilleure coordination entre les organes centraux, les autorités locales et les représentations diplomatiques est également jugée nécessaire.

L'article souligne par ailleurs l'importance de la transformation numérique pour créer des bases de données, mettre en réseau les experts, recueillir les propositions et assurer le suivi des projets de coopération.

Ces dernières années, de nombreuses villes et provinces ont renforcé leurs relations avec les Vietnamiens de l'étranger. Afin de mieux valoriser ce potentiel, elles sont invitées à intensifier leur coopération avec le ministère des Affaires étrangères, les représentations diplomatiques vietnamiennes et les associations de la diaspora.

Au-delà de l'aspect économique, les Vietnamiens de l'étranger contribuent aussi à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. Grâce à leur connaissance du Vietnam et de leur pays de résidence, ils favorisent les échanges économiques, scientifiques, éducatifs, culturels et communautaires, tout en renforçant la compréhension mutuelle et la confiance des partenaires étrangers.

Selon la vice-ministre, la 33ᵉ Conférence de la diplomatie et la 22ᵉ Conférence nationale des affaires extérieures mettront l'accent sur le renforcement du rôle de la diplomatie, le développement des relations extérieures et la mobilisation des ressources internationales au service du développement. La valorisation des ressources de la diaspora s'inscrit pleinement dans cette stratégie.

À l'heure où le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, chaque Vietnamien de l'étranger est non seulement un membre de la communauté nationale, mais aussi un trait d'union, un ambassadeur et un acteur du développement du pays.

Susciter la volonté de contribuer au développement du Vietnam, renforcer la confiance et mettre en place des mécanismes permettant à la diaspora de participer activement au développement national permettront de transformer le potentiel de la communauté vietnamienne à travers le monde en un levier durable du développement et de la protection de la Patrie.

VNA/CVN