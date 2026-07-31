La Fête du trône du Maroc célébrée à Hanoï

L’ambassadeurdu Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a organisé le soir du 30 juillet à Hanoï une réception à l’occasion de la Fête qui marque cette année le 27 e anniversaire de l’accession au trône du roi Mohammed VI.

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Photo : Phuong Mai/CVN

De nombreux diplomates et amis du Maroc ont assisté à la célébration de la Fête du trône (30 juillet) organisée par l’ambassade du Maroc à Hanoï, en l'honneur du 27e anniversaire du couronnement du Roi Mohammed VI Ben al-Hassan (1999-2026) et du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam.

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a confirmé qu’au cours des 26 dernières années, sous la direction éclairée et la vision du roi Mohammed VI, le Maroc a poursuivi sa marche vers le progrès et la transformation. "Grâce à des réformes ambitieuses et à des investissements stratégiques, notre pays a renforcé son économie, modernisé ses infrastructures et favorisé un développement durable et inclusif", s’est déclaré le diplomate.

Aujourd'hui, le Maroc s'affirme comme un pôle économique majeur en Afrique. Grâce à la vision claire, à l'engagement ferme et à la détermination du roi, le Maroc est devenu le premier producteur et exportateur d'automobiles du continent, avec une capacité de production annuelle d'un million de véhicules. Le Royaume s'est également imposé comme un centre important de l'industrie aéronautique, produisant des composants de haute qualité destinés aux marchés mondiaux.

"Le Maroc est aussi devenu l'une des principales destinations touristiques d'Afrique, accueillant plus de 20 millions de visiteurs. Ces réalisations témoignent du succès du modèle de développement du Maroc et de son engagement à bâtir une économie moderne, compétitive et durable", a révélé l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi.

Il a aussi d’ajouter qu’une autre réalisation remarquable est l'émergence du Maroc en tant que leader des énergies renouvelables en Afrique. La part des énergies renouvelables dans la production d'électricité devrait atteindre 52% d'ici 2030 et passer à 60% d'ici 2040.

Photo : Phuong Mai/CVN

Il a révélé que le Maroc se prépare actuellement à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Cet événement accélère les investissements dans les transports, les infrastructures sportives et le développement urbain, générant ainsi des retombées durables pour les générations futures.

À saisir cette occasion, le diplomate marocain félicite chaleureusement le Vietnam pour ses réalisations remarquables et son développement impressionnant. Sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et l'impulsion de sa nouvelle direction issue du XIVe Congrès national, le Vietnam poursuit une vision ambitieuse à travers des projets d'infrastructure majeurs, des réformes institutionnelles d'envergure et un développement axé sur l'innovation. Ces efforts renforceront sans aucun doute la position du Vietnam en tant qu'économie dynamique et résiliente, apportant davantage de prospérité et de bien-être au peuple vietnamien, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et au-delà.

"Le récent reclassement du Vietnam par la Banque mondiale dans la catégorie des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure témoigne de la performance et de l'expansion économiques soutenues du pays", a affirmé Jamale Chouaibi.

Vietnam - Maroc, un partenariat considérablement progressé

La célébration de cette année revêt un caractère tout particulier puisqu'elle coïncide avec le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam. "Depuis l'établissement de nos liens diplomatiques le 27 mars 1961, notre amitié n'a cessé de se renforcer, fondée sur le respect mutuel, la confiance et un engagement commun en faveur de la paix et du développement. Nos deux nations, façonnées par des valeurs ancrées de longue date n'ont cessé de bâtir un partenariat reflétant nos aspirations communes à la paix, au développement et à la solidarité mondiale", a dit le diplomate marocain.

Au cours des 65 dernières années, le Maroc et le Vietnam ont tissé une coopération solide grâce au dialogue politique, aux échanges parlementaires, aux liens d'amitié entre les peuples et au partenariat économique. Aujourd'hui, les deux pays continuent de collaborer étroitement dans de nombreux domaines et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales, avec l'objectif commun de faire entendre davantage leur voix sur les questions internationales et de promouvoir les intérêts du Sud.

Photo : VNA/CVN

"Notre partenariat n'a cessé de se renforcer grâce aux visites de haut niveau et à une coopération concrète. Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont atteint environ 380 millions de dollars en 2025, et nous partageons l'ambition d'accroître ce chiffre dans les années à venir. Nous entrevoyons également des perspectives prometteuses dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, des engrais, du textile et du développement durable. En tant que porte d'entrée vers l'Afrique pour le Maroc et vers l'Asie du Sud-Est pour le Vietnam, nos deux pays peuvent créer de nouvelles opportunités pour nos entreprises et nos populations", a partagé Jamale Chouaibi.

Selon lui, l'éducation, les échanges culturels et les contacts humains demeurent au cœur de l’amitié. Le Maroc continue d'offrir des bourses annuelles aux étudiants vietnamiens, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les jeunes générations des deux pays.

Parallèlement, la coopération continue de s'étendre à de nouveaux domaines d'intérêt commun. "Cette année, nous avons renforcé nos échanges sur les opérations de maintien de la paix des Nations unies et nous œuvrons à la mise en place d'un mécanisme de dialogue bilatéral sur la sécurité. Notre histoire commune continue d'unir nos peuples, comme en témoignent la visite prochaine au Maroc d'une délégation de l'Association des anciens combattants du Vietnam et la signature prévue d'un nouvel accord d'amitié et de coopération entre le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération du Maroc et ladite association", a ajouté Jamale Chouaibi.

Vietnam - Maroc, encore des potentiels à exploiter

Pour sa part, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Anh Tuân a exprimé son honneur de rappeler les réalisations du Maroc depuis l’intronisation du Roi Mohammed VI. Le Maroc, nation dotée d'un riche héritage historique, d'un patrimoine culturel dynamique et d'une position stratégique en Afrique du Nord et en Méditerranée, a accompli des progrès remarquables dans son développement national. "En tant qu'ami sincère du Maroc, le Vietnam as suivi de près et soutenu les réalisations impressionnantes du Maroc en matière d'industrialisation, d'innovation, d'accélération de la transition énergétique et de promotion du développement durable. Nous sommes convaincus que, sous la direction éclairée du roi Mohammed VI - dont la vision stratégique et l'engagement indéfectible en faveur des réformes ont guidé la marche du pays -, le Maroc continuera de prospérer et de renforcer davantage son rôle et son rayonnement, tant à l'échelle régionale qu'internationale", a dit le diplomate vietnamien.

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Et d’ajouter que "bien avant l'établissement des relations diplomatiques, l'amitié entre le Vietnam et le Maroc s'était déjà forgée durant les années d'épreuve de notre lutte pour l'indépendance nationale, alors que des soldats marocains se tenaient côte à côte avec le Front du Viêt Minh. Pour commémorer ce chapitre historique, la Porte marocaine à Hanoï et la Porte vietnamienne à Kénitra ont été érigées et préservées comme des symboles durables de la solidarité entre nos deux peuples".

Selon lui, le gouvernement du Vietnam demeure fermement déterminé à œuvrer en étroite collaboration avec le gouvernement du Maroc pour mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale.

L'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Maroc n'ont cessé de se renforcer dans de nombreux domaines. Les deux pays ont maintenu des échanges réguliers de visites et de contacts de haut niveau. Tout récemment, la visite officielle au Maroc de Trân Thanh Mân, président de l'Assemblée nationale, en juillet 2025, a permis d'approfondir davantage les excellentes relations politiques entre nos deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre partage pleinement les observations de l’ambassadeur concernant les réalisations remarquables du Maroc dans ses efforts de développement et de modernisation, ainsi que l'essor continu de l'amitié et de la coopération entre nos deux pays.

Aujourd'hui, le Maroc s'affirme comme le principal partenaire économique du Vietnam en Afrique du Nord. Rien qu'au cours des cinq premiers mois de 2026, le volume des échanges bilatéraux a atteint 228 millions de dollars, ce qui représente environ 60% du volume total enregistré sur l'ensemble de l'année 2025. "Pour l'avenir, le Vietnam espère que le Maroc continuera de servir de porte d'entrée et de passerelle privilégiée pour étendre la coopération du Vietnam avec les marchés africains", s’est déclaré M. Anh Tuân.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le diplomate vietnamien a aussi exprimé sa gratitude envers le gouvernement marocain pour l'octroi de bourses permettant à des étudiants vietnamiens de poursuivre leurs études au Maroc. "Je suis convaincu que les jeunes générations nos deux pays continueront de cultiver une amitié toujours plus étroite entre le Vietnam et le Maroc", a confié le vice-ministre.

Pour l’ambassadeurdu Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, il est convaincu qu'avec une volonté politique affirmée de part et d'autre, et guidés par les valeurs communes de respect mutuel, de solidarité et de coopération, "le Maroc et le Vietnam sauront hisser leur partenariat vers de nouveaux sommets, en faisant un modèle qui transcende les frontières géographiques et les différences culturelles", a-t-il conclu.

Phuong Mai/CVN