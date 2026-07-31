Vietnam - Cambodge

La visite de la présidente de l’AN cambodgienne donne un nouvel élan aux relations bilatérales

La visite officielle au Vietnam de la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a permis de consolider la confiance politique entre les deux pays et de définir de nouvelles orientations pour approfondir la coopération dans de nombreux domaines, avec l’objectif commun de renforcer un partenariat durable au service des deux peuples.

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La présidente de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a achevé sa visite officielle de trois jours au Vietnam, effectuée du 27 au 29 juillet. Cette visite s’inscrit dans la volonté des deux pays de consolider leur amitié traditionnelle et d’approfondir leur coopération bilatérale.

Selon un communiqué publié par le Secrétariat de l’AN du Cambodge à l’issue de cette visite, Samdech Khuon Sudary s’est félicitée des progrès enregistrés dans la coopération entre les deux gouvernements, notamment dans le domaine commercial. Elle a estimé que ces résultats témoignaient des bénéfices concrets de la coopération bilatérale et contribuaient à l’objectif commun de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à 20 milliards de dollars dans les prochaines années.

Photo : VNA/CVN

Le communiqué souligne également que la partie cambodgienne a salué la rencontre tenue en juin dernier entre le Premier ministre Hun Manet et son homologue vietnamien. Les deux dirigeants avaient alors réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales, d’élargir la coopération économique, de développer les infrastructures de connectivité et de favoriser une intégration économique plus étroite afin de soutenir la croissance des échanges commerciaux et de rapprocher davantage les peuples des deux pays.

À l’occasion de cette visite, les deux parties sont convenues de poursuivre une coopération concrète et efficace à tous les niveaux dans de nombreux domaines. Les secteurs prioritaires comprennent notamment la connectivité économique et les infrastructures de transport, le partage d’expériences en matière de développement fondé sur les technologies et l’innovation, ainsi que le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l’économie, de la sécurité, de la défense, de la lutte contre la criminalité transnationale, du tourisme, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et du soutien aux petites et moyennes entreprises.

Le communiqué rappelle que les relations entre les deux pays voisins contribuent non seulement à la paix et au développement du Vietnam et du Cambodge, mais aussi à la stabilité, à la prospérité et à la coopération dans l’ensemble de la région. Il souligne que cette visite a permis de renforcer la confiance politique mutuelle et de promouvoir des initiatives générant des bénéfices concrets pour les populations des deux pays.

Interrogé par le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l’Institut des études internationales et des politiques publiques de l’Université royale de Phnom Penh, a estimé que les organes législatifs des deux pays jouaient un rôle essentiel dans l’harmonisation des cadres juridiques, l’accompagnement du développement socio-économique et le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux.

Selon lui, cette visite constitue un nouvel élan pour accélérer la concrétisation des programmes de coopération existants, notamment dans les secteurs à fort potentiel de croissance. Il considère que le développement de la connectivité économique et des infrastructures demeure une priorité stratégique. Les deux pays disposent encore d’importantes marges de progression pour renforcer le commerce transfrontalier, moderniser les postes-frontières et construire des chaînes d’approvisionnement régionales plus résilientes, afin d’atteindre l’objectif fixé de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné l’importance de poursuivre la coopération traditionnelle en matière de sécurité et de défense afin de préserver une frontière de paix, de stabilité et d’amitié durable, qu’il considère comme l’un des piliers fondamentaux des relations entre le Vietnam et le Cambodge.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de développer la coopération dans les domaines de l’économie numérique, de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité de haute technologie. Alors que le Cambodge met en œuvre sa "stratégie pentagonale" et poursuit la modernisation de son administration publique, une coopération renforcée dans la prévention des cybercriminalités, des escroqueries transnationales et la protection des infrastructures numériques apparaît, selon lui, comme un impératif pour garantir la sécurité commune le long de la frontière.

Enfin, Neak Chandarith a mis en avant le potentiel de la coopération universitaire et du développement des ressources humaines. L’intensification des échanges entre établissements d’enseignement supérieur, la formation des compétences, la recherche conjointe et le partage d’expériences en matière de politiques publiques contribueront à former une nouvelle génération de dirigeants pleinement consciente de la valeur stratégique et durable du partenariat entre le Cambodge et le Vietnam.

VNA/CVN