Le Vietnam et les États-Unis tiennent leur 14e Dialogue sur la politique de défense

Réunis à Washington pour leur 14 e Dialogue sur la politique de défense, le Vietnam et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et les États-Unis ont tenu, le 5 novembre, leur 14e Dialogue sur la politique de défense. La rencontre a été coprésidée par le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre vietnamien de la Défense, et John Noh, secrétaire adjoint américain à la Guerre chargé des affaires de sécurité indo-pacifique.

Le règlement des conséquences de la guerre demeure une priorité dans le relations entre les deux pays. Le 23 septembre 2026, à Hanoï, les deux parties ont signé deux accords portant respectivement sur la dépollution à la dioxine de l’aéroport de Bien Hoa et sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement touchées par l’épandage de l’agent orange. Ces accords doivent permettre aux États-Unis d’élargir leur soutien aux personnes handicapées et de concrétiser leur engagement de consacrer 130 millions de dollars supplémentaires à la dépollution de Biên Hoà, avec pour objectif d’achever le projet avant 2031 et d’assurer un cadre de vie sûr aux populations locales.

John Noh a réaffirmé l’appui des États-Unis à un Vietnam indépendant, résilient et prospère, ainsi qu’à sa politique de défense des "quatre non". Il a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour les efforts déployés depuis plus de quatre décennies afin de retrouver les militaires américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA). La bonne volonté et la coopération étroite des deux parties dans ce domaine ont jeté des bases solides pour le développement des relations bilatérales et constitué un modèle en la matière.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des actions de coopération déjà approuvées, en accordant une attention particulière aux échanges de délégations, notamment de haut niveau, aux dialogues et consultations, au règlement des conséquences de la guerre, à la formation, à la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix, à la coopération entre les armées, à la recherche et au sauvetage, à la cybersécurité, à l’industrie de la défense, à la médecine militaire et à l’aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe…

Promouvoir une coopération pacifique

Le vice-ministre vietnamien a appelé les États-Unis à renforcer leur aide en matière de déminage et de dépollution des zones contaminées par les produits chimiques toxiques laissés par la guerre. Il a notamment proposé un soutien au Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC) pour mener des opérations de déminage conformes aux Normes internationales de l’action contre les mines (NILAM) dans certaines localités de la province de Quang Ngai. Le Vietnam vise à achever, pour l’essentiel, la dépollution de l’ensemble des terres contaminées par les mines et autres engins explosifs d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux États-Unis de partager davantage d’informations, de documents et d’objets personnels concernant les militaires vietnamiens morts ou portés disparus pendant la guerre, et de contribuer au renforcement des capacités d’identification de leurs restes par analyse ADN. Le Vietnam s’engage à continuer de créer les conditions les plus favorables aux recherches des militaires américains portés disparus pendant la guerre (MIA).

John Noh a réaffirmé la bonne volonté des États-Unis et leur souhait de promouvoir une coopération pacifique et constructive avec le Vietnam. Le partage d’archives, les recherches conjointes et l’application des technologies revêtent une grande importance et resteront des priorités pour les deux parties.

Les délégations ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. À l’issue des discussions, les chefs de délégation ont signé le procès-verbal de ce 14e dialogue.

Auparavant, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang avait rencontré Hùng Cao, secrétaire par intérim à la Marine américaine. Ce dernier a souhaité élargir la coopération bilatérale en matière de règlement des conséquences de la guerre, de sécurité maritime, de renforcement des capacités, d’aide humanitaire et de réponse aux catastrophes naturelles. Nguyên Truong Thang a affirmé la volonté du Vietnam de coopérer au déminage pour atteindre l’objectif national de dépollution des terres, pour l’essentiel, d’ici 2045.

Le même jour, le général Nguyên Truong Thang a rencontré Tim Rieser, ancien conseiller de l’ancien sénateur américain Patrick Leahy. Il a remercié les deux hommes pour leur engagement en faveur du Vietnam et souhaité qu’ils continuent de soutenir les initiatives de coopération bilatérale.

VNA/CVN