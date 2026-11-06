Le Vietnam entend renforcer le rôle stratégique de la diplomatie populaire

Le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a publié la directive N°16 sur le renforcement et la valorisation de la diplomatie populaire, appelant à renouveler en profondeur ses approches et ses méthodes afin de mieux répondre aux exigences du développement national et de l’intégration internationale dans la nouvelle période.

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Photo : VNA/CVN

Signée le 2 novembre 2026 par Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, cette directive souligne la nécessité de faire de la diplomatie populaire un levier plus puissant pour consolider les relations d’amitié avec les peuples des autres pays, mobiliser les ressources internationales et contribuer à l’édification et à la défense de la patrie.

Après près de cinq ans de mise en œuvre de la directive N° 12-CT/TW du 5 janvier 2022 sur le renforcement de la direction du Parti et l’amélioration de l’efficacité de la diplomatie populaire dans la nouvelle conjoncture, ce secteur a obtenu des résultats positifs. Il a notamment contribué à élargir les relations d’amitié et de coopération avec les peuples des autres pays, à renforcer le rôle et la position du Vietnam au sein des mécanismes et forums populaires régionaux et internationaux, ainsi qu’à mobiliser des ressources au service du développement national.

Toutefois, plusieurs insuffisances persistent. La perception de la position et du rôle stratégique de la diplomatie populaire demeure insuffisante, tandis que ses méthodes de mise en œuvre évoluent trop lentement. Les efforts visant à mobiliser le soutien des peuples d’autres pays sur certaines questions importantes n’ont pas encore enregistré de percée. La coordination reste insuffisante et les ressources sont encore dispersées, ne permettant pas de valoriser pleinement la force collective de l’ensemble du système politique et de la population.

Dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, et face aux exigences de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du PCV ainsi que de la résolution N° 06-NQ/TW du 19 mai 2026 du Bureau politique sur la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par ce Congrès, le Secrétariat demande de renforcer la direction du Parti et la gestion unifiée de l’État dans ce domaine.

La directive réaffirme que la diplomatie populaire constitue l’un des trois piliers de la diplomatie vietnamienne, aux côtés de la diplomatie du Parti et de la diplomatie d’État, contribuant ainsi à former une diplomatie globale, moderne et professionnelle. Elle représente une mission essentielle et permanente de l’ensemble du système politique et de la population.

Les organisations populaires, les citoyens, les entreprises, les entrepreneurs, les intellectuels, les artistes et la communauté vietnamienne à l’étranger doivent être placés au cœur de cette action et en devenir les principaux acteurs. La diplomatie populaire doit ainsi contribuer à valoriser l’intelligence, l’identité culturelle et les traditions humanistes du Vietnam, à mobiliser des ressources au service du développement socio-économique et à accroître la participation et la contribution du pays à la vie politique mondiale, à l’économie mondiale et au progrès de la civilisation humaine.

Photo : VNA/CVN

La directive insiste également sur la nécessité de renforcer la coordination entre les trois piliers de la diplomatie, de clarifier les responsabilités des dirigeants à tous les niveaux et de promouvoir le rôle du Front de la Patrie du Vietnam et de ses organisations membres, notamment l’Union des organisations d’amitié du Vietnam. La participation active des citoyens et des Vietnamiens résidant à l’étranger doit être davantage encouragée.

L’un des changements majeurs préconisés concerne le renouvellement de la pensée et des méthodes d’action. La diplomatie populaire doit passer d’une logique de "participation" à une démarche de "contribution et de création", des simples échanges d’amitié et activités de sensibilisation à la mise en réseau et à la convergence des intérêts, ainsi que de la mobilisation traditionnelle des ressources à la mise en relation des connaissances, des technologies, de l’innovation et des ressources nécessaires au développement.

Cette évolution implique de ne plus s’appuyer essentiellement sur les équipes spécialisées, mais de mobiliser davantage les initiatives et les capacités des citoyens, des entreprises, des collectivités locales, des organisations sociales et de la communauté vietnamienne à l’étranger.

La directive préconise, dans ce sens, de maintenir et d’élargir les réseaux d’amis et de partenaires du Vietnam à travers le monde, en accordant une attention particulière aux pays voisins, aux partenaires stratégiques intégraux, aux partenaires stratégiques et aux partenaires importants. Elle souligne l’importance de la sincérité, de la confiance et du respect mutuel, ainsi que de la construction de relations durables fondées sur le dialogue, la compréhension et la convergence des intérêts.

Le Vietnam doit également prendre une part plus active aux mécanismes et forums populaires régionaux et internationaux, en proposant des initiatives et en contribuant à l’élaboration de leurs programmes d’action. À terme, il s’agit de mettre en place des initiatives, des forums et des réseaux de coopération lancés ou co-construits par le Vietnam, afin de renforcer sa voix, sa capacité à fédérer les partenaires et sa contribution aux questions régionales et internationales.

La diplomatie populaire devra être davantage liée aux priorités du développement national et au renforcement du soft power du pays. Les domaines prioritaires comprennent les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, la transition verte et le développement durable.

La directive appelle notamment à valoriser le rôle de passerelle de la communauté vietnamienne à l’étranger pour mobiliser les ressources de la société internationale et à transformer les connaissances, les expériences et les réseaux de coopération en programmes et projets concrets au service des percées stratégiques du pays. Les entreprises seront également encouragées à participer aux activités de coopération populaire et à accéder à de nouveaux partenaires, marchés, connaissances et expériences de gestion, afin d’améliorer leur compétitivité et leur intégration dans les chaînes de valeur.

Parallèlement, l’efficacité de la diplomatie culturelle et de la méthode dite de "diplomatie par la persuasion" devra être renforcée, en valorisant le patrimoine culturel, l’identité nationale et les valeurs historiques et humaines du Vietnam pour consolider son attractivité et susciter davantage de confiance et de soutien au sein de la communauté internationale.

Une attention particulière est accordée à la modernisation de l’information extérieure par les canaux populaires. Celle-ci devra être proactive, rapide, précise et convaincante, tout en étant étroitement associée aux échanges entre les peuples, à la coopération entre entreprises et à la promotion des produits et services vietnamiens, contribuant ainsi au renforcement de la marque nationale.

La directive préconise d’intensifier le recours aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle, ainsi que l’exploitation de l’espace numérique et des nouvelles plateformes médiatiques. Elle encourage également la diversification des acteurs, des contenus et des modes de communication en fonction des publics et des zones géographiques concernés.

Les médias, les intellectuels, les experts, les artistes, les personnalités influentes et la communauté vietnamienne à l’étranger sont appelés à jouer un rôle accru dans la diffusion des informations et la promotion de l’image du Vietnam auprès des publics internationaux. En parallèle, les organismes concernés doivent détecter rapidement et combattre efficacement les informations et points de vue erronés, hostiles ou déformant la réalité du Vietnam, par des moyens souples, opportuns et convaincants, afin de protéger les intérêts nationaux et l’image du pays sur la scène internationale.

Enfin, le Secrétariat demande de consolider les structures organisationnelles, d’améliorer les mécanismes de coordination et de garantir des ressources adaptées à la position et au potentiel du pays. Il souligne également la nécessité de constituer des équipes de cadres spécialisés dotés d’une solide compétence politique, de capacités d’analyse, de prévision et de conseil stratégique, ainsi que de bonnes compétences linguistiques et technologiques et d’une aptitude à la mobilisation internationale.

La directive N° 16-CT/TW remplace la directive N° 12-CT/TW du 5 janvier 2022 et est destinée à être diffusée à l’ensemble des cellules du Parti pour mise en œuvre.

VNA/CVN