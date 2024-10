Le Vietnam appelle au renforcement des partenariats pour promouvoir la mise en œuvre des ODD

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU s'est dit préoccupé par le fait qu'environ 80% des Objectifs de Développement durable (ODD) risquent de ne pas être atteints à temps, en raison des tensions politiques, des crises humanitaires, des défis climatiques et de l’augmentation des inégalités.

Photo : VNA/CVN

Malgré cela, la communauté internationale a fait preuve d’un ferme engagement en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 lors du Sommet sur les ODD de 2023 et avec l’adoption du Pacte pour l'Avenir, a dit l’ambassadeur Dang Hoàng Giang.

Dans ce contexte, le diplomate a proposé certains domaines d'action clés pour parvenir au développement durable. Premièrement, il est nécessaire de réformer la structure financière internationale, y compris les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement, pour garantir la participation des pays en développement à la gouvernance économique mondiale.

Les pays devraient continuer à renforcer la durabilité économique grâce à des politiques économiques efficaces et au soutien des partenaires internationaux pour assurer le financement du développement, en tirant parti des développements scientifiques et technologiques, de l’innovation et de l’intelligence artificielle, y compris la mise en œuvre efficace du Pacte numérique mondial.

Deuxièmement, il est nécessaire d’accélérer l’action climatique en mettant en œuvre les engagements et en augmentant le financement. La transition vers les énergies renouvelables est une voie inévitable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer un avenir plus durable. Le Vietnam salue le soutien de l'ONU et des partenaires internationaux dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste et appelle à un soutien accru aux pays en développement.

Troisièmement, il faut se concentrer sur la réduction de la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire pour tous en promouvant une agriculture durable, la diversification des cultures et en sécurisant les chaînes d’approvisionnement alimentaire, ainsi qu’en renforçant les investissements dans l’éducation et la création d’emplois. Le diplomate a également exprimé sa solidarité avec les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires, tout en appelant à une mise en œuvre accrue du programme d'action pour ces pays.

Le Vietnam se classe actuellement au 55e rang sur 166 pays en termes de progrès dans la mise en œuvre des ODD, mais il reste encore beaucoup à faire pour restructurer l'économie et minimiser l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné la nécessité de renforcer les partenariats dans le financement du développement et du transfert de technologies. Le Vietnam est prêt à coopérer avec tous les partenaires concernés pour un avenir durable et "ne laisser personne de côté".



VNA/CVN