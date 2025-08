Les 35e nuits des étoiles à la découverte des océans du Ciel

Sur Mars autrefois, sous la croûte glacée de Titan ou Mimas aujourd'hui : la 35 e édition des nuits des étoiles, de vendredi 1 er août à dimanche 3 août, explore les océans du Ciel à travers plus de 550 manifestations.

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que la France célèbre l'année de la Mer, "l'eau est devenue un sujet d'astronomie", a rappelé Alain Cirou, directeur de la rédaction de Ciel & Espace, lors d'une conférence de presse jeudi 31 juillet.

Présente dans les nuages interstellaires, les nébuleuses, les disques protoplanétaires des étoiles naissantes, dans les comètes et les astéroïdes... l'eau est le solvant le plus abondant dans le système solaire et probablement dans l'Univers.

La découverte d'océans enfouis sous les croûtes glacées de satellites de Jupiter - Europe et Ganymède - et de Saturne - Encelade et Mimas - suscite l'espoir de découvrir, ailleurs, les conditions propices à l'apparition de la vie.

Sur Europe, d'une taille similaire à notre Lune, il y aurait par exemple "deux fois plus d'eau liquide que dans tous nos océans terrestres", souligne l'astrochimiste Caroline Freissinet. "On peut se retrouver bien plus loin dans le système solaire (qu'on ne le pensait par le passé, ndlr) avec de l'eau liquide, des réactions chimiques, de l'énergie, des molécules..."

Ces lunes glacées du système solaire externe "sont aujourd'hui de nouvelles cibles des agences spatiales pour aller chercher des traces de vie présente, alors que sur Mars on va rechercher des traces passées", explique-t-elle.

Au-delà du thème de l'eau, les nuits des étoiles et leurs 568 événements animés par 3.000 bénévoles dans les clubs, associations et centres d'astronomie, seront l'occasion de profiter du ciel d'été.

"On démarre par un premier quartier de Lune qui, dans une lunette ou un télescope, est toujours un régal", raconte M. Cirou. Quand la nuit s'installe, "vous découvrez les constellations et leurs étoiles - Véga, Deneb, Altaïr - qui permettent de s'orienter dans le ciel".

"On peut passer la nuit entièrement dehors, voir quelques étoiles filantes, puis Saturne qui apparaît dès que la Lune est couchée, jusqu'au petit matin où il y a une très belle conjonction entre Vénus et Jupiter et finalement l'apparition de Sirius", poursuit-il.

Ce genre d'événements "suscite des vocations mais permet aussi d'intéresser tout le monde à la science", estime Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie (AFA). "L'enjeu du partage de la science aujourd'hui, ce n'est pas seulement de former une élite, mais d'embarquer tout le monde dans le développement d'un esprit critique d'un intérêt pour l'environnement au sens large", souligne-t-il.

L'édition 2024 avait accueilli un record de 187.000 participants. La carte des événements est disponible sur le site de l'AFA (www.afastronomie.fr).

