L'Australie a connu en 2024 son mois d'août le plus chaud

L'Australie vient de connaître le mois d'août le plus chaud jamais enregistré, a indiqué mardi 3 septembre son service météorologique, avec des températures supérieures de plus de trois degrés à la moyenne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les données du Bureau météorologique australien montrent que le mois dernier a été le mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés en 1910, plusieurs régions du vaste continent ayant enregistré les températures maximales et minimales les plus élevées jamais enregistrées.

La température moyenne sur l'ensemble de l'Australie a été supérieure de 3,03 degrés Celsius à la moyenne à long terme, a indiqué le bureau.

De la côte ouest à l'est, des températures record ont été enregistrées, y compris un record hivernal de 41,6 degrés Celsius dans une base militaire sur la côte nord-ouest.

Au total, cet hiver - qui s'étend en Australie de début juin à fin août - a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en Australie, après celui de 2023.

La température moyenne en Australie cet hiver a été supérieure de 1,48 degré Celsius à la moyenne.

"Les températures diurnes et nocturnes ont été supérieures de plus de 10 degrés Celsius à la moyenne du mois d'août dans une grande partie du pays", a déclaré le Bureau météorologique lundi.

Environ 18% du territoire australien est désertique et une chaleur torride est fréquente tout au long de l'année dans les zones tempérées.

Mais les dernières données montrent que les températures moyennes en Australie augmentent régulièrement, le changement climatique alimentant des feux de brousse, des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur plus intenses.

Les climatologues ont déjà prédit que 2024 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Des records de température ont été battus dans le monde entier, avec cette semaine, des températures record enregistrées en Laponie finlandaise, à Shanghai et au Japon, qui a connu l'été le plus chaud de son histoire.

AFP/VNA/CVN