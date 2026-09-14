Le roi et la reine de Thaïlande arrivent au Vietnam pour une visite d’État

Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande sont arrivés lundi après-midi 14 septembre à Hanoï, entamant une visite d’État jusqu’à mercredi 16 septembre au Vietnam, sur l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, et de son épouse.

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Photo : VNA/CVN

Le roi et la reine de Thaïlande sont attendus à l’aéroport international de Nôi Bài par le président du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, et l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng.

Le couple royal est accompagné du Premier ministre Anutin Charnvirakul; de l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam Urawadee Sriphiromya; du grand chambellan au sein du Bureau de la Maison royale, secrétaire privé principal du roi de Thaïlande, et maréchal en chef de l’air Satitpong Sukvimol; du secrétaire privé adjoint du roi de Thaïlande, le lieutenant-colonel Somchai Kanjanamanee; de l’aide de camp du roi de Thaïlande, l’amiral Weerasak Oggungwan; et de l’aide de camp du roi de Thaïlande, le général de la force aérienne royale thaïlandaise Chettha Muernkaew.

Sa Majesté est né le 28 juillet 1952 au palais Dusit à Bangkok. Son roi-père Bhumibol Adulyadej a élevé son fils au rang de prince héritier le 28 décembre 1972 sous le titre de prince héritier Maha Vajiralongkorn de Thaïlande. Il est monté sur le trône le 1er décembre 2016 et dirige la Thaïlande en tant que dixième souverain de la dynastie Chakri. Son couronnement a eu lieu du 4 au 6 mai 2019.

La visite du couple royal intervient alors que le partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande poursuit son développement positif, l’année 2026 marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026).

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les deux premiers pays de l’ASEAN à nouer un tel partenariat entre eux. Ils ont ensuite porté ce lien au niveau d’un partenariat stratégique renforcé en 2015, puis d’un partenariat stratégique global en mai 2025.

Photo : VNA/CVN

Un nouveau jalon historique

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de cette visite, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a déclaré que cette visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande revêtait une signification particulièrement importante, marquant un nouveau jalon historique dans les belles relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des 50 dernières années.

Il s’agit de la première visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques en 1976, et de leur première visite au Vietnam en tant que roi et reine de Thaïlande. Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua s’est rendu au Vietnam à deux reprises, en tant que prince héritier, en 1992 et 1997.

Cette visite revêt donc non seulement une importance politique en cette période, mais elle témoigne également de la continuité de l’amitié et de l’attachement entre la famille royale, le gouvernement et le peuple thaïlandais et le gouvernement et le peuple vietnamiens.

L’ambassadeur Pham Viêt Hùng a exprimé l’espoir que cette visite offrirait aux deux parties davantage d’opportunités de partager leurs expériences et d’étendre des modèles de coopération efficaces, afin de faire profiter directement les populations des retombées de ce partenariat stratégique intégral.

Forts des résultats positifs obtenus au cours de ces cinq décennies d’amitié et de coopération, la visite d’État du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana devrait renforcer encore davantage l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande et rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus approfondie, au service des intérêts mutuels des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN