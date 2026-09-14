Le Premier ministre vietnamien rencontre des dirigeants en marge du 18e Sommet des BRICS

En marge du 18 e Sommet des BRICS à New Delhi (Inde), le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a rencontré le 13 septembre, de nombreux dirigeants des pays étrangers et des organisations internationales.

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Photo : VNA/CVN

En marge du 18e Sommet des BRICS à New Delhi (Inde), le Premier ministre Lê Minh Hung a rencontré le 13 septembre, le président russe Vladimir Poutine, le président indonésien Prabowo Subianto, le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr., le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres ainsi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre Lê Minh Hung a exprimé sa profonde gratitude au président Vladimir Poutine, au gouvernement et au peuple russes pour l’accueil chaleureux, solennel et attentionné réservé au secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et à son épouse lors de leur récente visite en Russie, couronnée de succès. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien donnerait instruction aux ministères et secteurs concernés de mettre rapidement en œuvre les résultats importants obtenus lors de cette visite et de les concrétiser prochainement par des programmes de coopération concrets et substantiels.

Le président Vladimir Poutine s’est réjoui des résultats de la visite d’État du dirigeant Tô Lâm et de son épouse, se déclarant convaincu que les accords conclus seraient mis en œuvre efficacement, contribuant ainsi au développement continu du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Consolider la confiance politique

Lors de ses rencontres avec les dirigeants de plusieurs pays et d’organisations internationales, le Premier ministre Lê Minh Hung a échangé sur plusieurs questions importantes visant à promouvoir et à approfondir les relations entre le Vietnam et ces pays et partenaires dans divers domaines.

Les dirigeants étrangers et responsables d’organisations internationales ont tous salué et hautement apprécié les résultats obtenus par le Vietnam en matière de développement socio-économique, affirmant accorder une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaiter les rendre toujours plus substantielles et efficaces.

À cette occasion, le président indonésien, le président philippin, le Premier ministre malaisien et le Premier ministre Le Minh Hung sont convenus de poursuivre leur étroite coordination et de contribuer au succès de l’Année de l’ASEAN 2026, sous la présidence des Philippines.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale, souhaitant que le pays continue de jouer pleinement son rôle et d’apporter des contributions actives à la promotion du multilatéralisme et au règlement des défis mondiaux.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quant à lui salué les nouvelles orientations stratégiques du Vietnam pour le développement de son système de santé, confirmant la disposition de l'OMS à accompagner le pays pour réaliser ses objectifs sanitaires et socio-économiques durables.

Ces rencontres ont contribué à consolider la confiance politique, à promouvoir la coopération bilatérale et à renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux, injectant ainsi un nouvel élan aux relations extérieures du Vietnam au service du développement national.

VNA/CVN