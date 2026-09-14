Le Vietnam souhaite approfondir une coopération efficace et substantielle avec l’Arabie saoudite

Le Vietnam souhaite continuer à développer avec l’Arabie saoudite des relations plus efficaces et substantielles, au service des intérêts des deux peuples.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a rencontré, le 13 septembre à New Delhi (Inde), en marge de sa participation au 18e Sommet des BRICS, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, chef de la délégation saoudienne et ministre des Affaires étrangères.

Il a félicité l’Arabie saoudite pour ses réalisations dans les domaines politique, économique et social, qui ont contribué à renforcer la position et le rôle du pays dans la région et dans le monde.

Considérant l’Arabie saoudite comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient, le Premier ministre s’est félicité du bon développement des relations bilatérales ces dernières années. Il a exprimé le souhait de poursuivre, avec l’Arabie saoudite, le développement de relations plus efficaces et substantielles, au bénéfice des populations des deux pays.

Le prince Faisal bin Farhan Al Saud s’est déclaré heureux de rencontrer le Premier ministre vietnamien et a indiqué suivre régulièrement l’évolution du Vietnam, se disant très impressionné par ses réalisations en matière de développement.

Il a estimé que malgré les progrès importants enregistrés dans les relations bilatérales, celles-ci ne correspondaient pas encore au potentiel et aux atouts des deux pays. Il a affirmé que l’Arabie saoudite attachait de l’importance au rôle du Vietnam et souhaitait renforcer davantage les relations bilatérales de manière substantielle et efficace.

Concrétiser les orientations par des résultats tangibles

Le chef du gouvernement a proposé aux deux pays de continuer à renforcer leur confiance politique à travers les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et d’intensifier leur coopération dans le secteur de l’énergie. Le Vietnam soutient la proposition saoudienne de créer un groupe de travail bilatéral chargé d’échanger concrètement sur les domaines de coopération liés aux réserves énergétiques ainsi que sur des projets de coopération précis.

Le chef du gouvernement vietnamien a également proposé d’accroître la coopération commerciale et l’ouverture des marchés, demandant à l’Arabie saoudite de lever sa suspension des importations de produits aquatiques d’élevage vietnamiens.

Il a en outre appelé Riyad à soutenir le développement de l’industrie halal au Vietnam et à renforcer ses investissements dans le pays, notamment dans les secteurs de l’énergie, des technologies et des infrastructures.

De son côté, le prince Faisal bin Farhan Al Saud a affirmé qu’il se coordonnerait immédiatement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les organismes saoudiens concernés afin de concrétiser ces orientations par des résultats tangibles.

Il a également indiqué qu’il travaillerait avec le ministère saoudien de l’Énergie afin d’engager prochainement des échanges avec le Vietnam sur la coopération énergétique.

Il a enfin proposé que les gouvernements des deux pays facilitent le renforcement des relations directes entre leurs entreprises.

VNA/CVN