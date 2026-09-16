Renforcer les capacités de gouvernance du gouvernement

Le 16 septembre au matin, à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le Premier ministre Lê Minh Hung a présenté le thème "Renforcer les capacités de gouvernance du gouvernement pour créer une percée en faveur d’un développement rapide et durable et d’une croissance à deux chiffres" aux participants de la deuxième session du programme de formation et de mise à jour des connaissances destiné aux membres du Comité central du Parti du XIV e mandat.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Organisée du 14 au 19 septembre par la Commission centrale de l’organisation et l’Académie, cette session réunit 95 participants.

Le Premier ministre a souligné que le XIVe Congrès national du Parti constituait un jalon historique ouvrant une nouvelle ère de développement pour le Vietnam. La période 2026-2031 revêt une importance particulière pour poser les bases de la réalisation des deux objectifs à l’horizon du centenaire : faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. L’économie devra notamment franchir un cap et maintenir une croissance à deux chiffres.

Le thème présenté vise, en s’appuyant à la fois sur la théorie et la pratique, à définir un mode de gouvernance moderne, à lever les obstacles et à mobiliser pleinement les ressources au service de ces objectifs. Il s’articule autour de cinq volets : les fondamentaux des capacités de gouvernance, la pratique de la conduite gouvernementale, les principaux obstacles, les tâches et solutions prioritaires, ainsi que leur mise en œuvre.

Le Premier ministre a identifié sept facteurs clés : la capacité d’analyse et de prévision stratégique et de réaction aux politiques ; l’élaboration et le perfectionnement des institutions et politiques ; l’organisation de leur mise en œuvre et la coordination entre niveaux et secteurs ; la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources ; la gouvernance fondée sur les données et les technologies ; la recherche du consensus social et la responsabilité de rendre compte ; enfin, l’évaluation, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Depuis sa mise en place, le gouvernement pour le mandat 2026-2031 s’est attaché à renouveler ses méthodes de direction et de gestion, considérées comme un levier essentiel pour réaliser les objectifs fixés par le XIVe Congrès et la Conclusion n°18-KL/TW du deuxième plénum du Comité central.

Les résultats obtenus au cours des premiers mois de 2026 constituent une base importante, mais montrent également la nécessité d’agir mieux, plus rapidement et plus efficacement. Le gouvernement entend ainsi renforcer de manière coordonnée les sept facteurs de capacité de gouvernance afin d’assurer une croissance à deux chiffres durables sur le long terme.

Le Premier ministre a enfin appelé les administrations à mettre en œuvre de manière rigoureuse et déterminée les orientations et solutions définies, en assurant une conduite coordonnée et efficace des résolutions du XIVe Congrès, des conclusions du Comité central et des programmes d’action du gouvernement, des ministères, secteurs et collectivités.

VNA/CVN