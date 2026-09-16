Le Vietnam prône le multilatéralisme au Forum Xiangshan de Pékin

Au 13 e Forum Xiangshan de Pékin, le Vietnam a appelé à renforcer le multilatéralisme, à promouvoir un ordre international juste et inclusif, fondé sur le droit international.

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Photo : Hai Yên/VNA/CVN

Le 13e Forum Xiangshan de Pékin s'est ouvert le 16 septembre dans la capitale chinoise. Le général d'armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, conduit une haute délégation du ministère vietnamien de la Défense pour y participer. Il a prononcé un discours lors de la première session plénière, consacrée à l’ordre international et à la stabilité stratégique.

Le général d'armée Phan Van Giang a indiqué que le monde traverse des changements majeurs, complexes et imprévisibles. La paix et la stabilité constituent une aspiration commune de la communauté internationale. Les pays souhaitent promouvoir un ordre juste et inclusif, fondé sur le droit international. Cependant, les conflits armés se poursuivent dans de nombreuses régions, le droit international n'est pas toujours strictement respecté et la compétition stratégique reste forte.

Le général Phan Van Giang a souligné que promouvoir le multilatéralisme signifie œuvrer à un ordre international juste et inclusif, fondé sur le droit et les institutions internationales. Un tel ordre exige une stabilité stratégique garantissant un environnement pacifique, l'égalité et le respect mutuel entre les États, ainsi que le règlement des différends par le dialogue, dans le respect du droit international, de la Charte de l'ONU et des engagements régionaux.

Pour consolider les fondements de l'ordre international et bâtir la stabilité stratégique, le général Phan Van Giang a mis en avant quatre questions essentielles.

Premièrement, les États doivent faire preuve de bonne volonté et de sincérité, instaurer une confiance stratégique et partager les responsabilités. La responsabilité des grandes puissances est particulièrement importante : plus leurs capacités sont grandes, plus leur responsabilité doit l'être.

Tous les pays, quelle que soit leur taille, doivent respecter l'indépendance et les intérêts légitimes des autres, sans rechercher leur propre sécurité au détriment de celle d'autres pays.

Deuxièmement, le droit international, notamment la Charte de l'ONU, doit être respecté comme fondement régissant les relations entre les États.

Troisièmement, il faut renforcer le rôle des mécanismes multilatéraux, avec l'ONU au centre de la gouvernance de la sécurité mondiale. En Asie-Pacifique, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) joue un rôle central dans l’élaboration de l'architecture régionale, le maintien de la paix et de la stabilité, la prévention des conflits, le dialogue et le renforcement de la confiance.

Photo : Hai Yên/VNA/CVN

Le Vietnam respecte et met pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et souhaite accélérer les négociations en vue de la conclusion d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et applicable. Le Vietnam persiste à régler les problèmes en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Quatrièmement, la solidarité, le consensus, l'entraide et le partage sont indispensables. Dans un monde de plus en plus interdépendant, aucun pays ne peut faire face seule aux défis sécuritaires de plus en plus complexes, traditionnels comme non traditionnels.

Dans son discours, le général Phan Van Giang a également exprimé sa solidarité à la suite des récentes crues soudaines survenues dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal. Il a également saisi cette occasion pour annoncer que la 3e Exposition internationale de la Défense du Vietnam, prévue en décembre 2026, aura pour thème "Paix - Amitié - Coopération pour un développement commun".

Le 13e Forum Xiangshan de Pékin se déroule du 15 au 17 septembre sous le thème "Bâtir un consensus sur la stabilité, faire progresser ensemble la gouvernance en matière de sécurité".

Il marque le 20e anniversaire du forum et réunit près de 100 délégations officielles, ainsi que des experts et chercheurs de nombreux pays, régions et organisations internationales, dont plus de 60 représentants de niveau ministériel ou responsables militaires de haut rang.

VNA/CVN