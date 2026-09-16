Le législateur suprême souligne le renouveau législatif à l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a mis en avant le renouvellement de la mentalité en matière de développement institutionnel et juridique devant 95 membres du Comité central du Parti du XIV e mandat réunis mercredi 16 septembre pour une deuxième formation de perfectionnement à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, à Hanoï.

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Le législateur suprême a présenté les aspects fondamentaux et les nouveaux enjeux liés au travail législatif de l’Assemblée nationale, notamment le déploiement de nouvelles orientations du Parti et de l’État visant à renouveler la pens

Photo : VNA/CVN

Il a également évoqué les limites et lacunes actuelles, de même que les tâches et solutions pour la construction institutionnelle et le perfectionnement juridique susceptibles de stimuler la croissance et de transformer les institutions en atouts compétitifs et en capacités d’application nationales ; la concrétisation de nouveaux points de vue du Parti et de l’État sur la rénovation de la pensée législative au service de la direction, du pilotage de la construction et du perfectionnement des institutions, des lois et de l’organisation de leur mise en œuvre.

Il a fait savoir que la formation continue des cadres dirigeants et gestionnaires est devenue une priorité constante et structurée pour les plus hautes instances du Parti. Le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti unissent leurs efforts pour moderniser et systématiser la mise à niveau des compétences des managers à tous les échelons.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit impressionné par cette deuxième formation qui a rassemblé de nombreux responsables de l’Assemblée nationale et du gouvernement, des ministres ainsi que des élus locaux, tous gestionnaires chevronnés du domaine juridique.

Cette formation de perfectionnement et de mise à jour des connaissances pour les membres du Comité central du Parti du 14e mandat est organisé du 14 au 19 septembre 2026 par la Commission centrale de l’organisation en coordination avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

VNA/CVN