Le président sud-coréen nomme un député réélu pour cinq mandats au poste de chef de cabinet

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse télévisée, M. Yoon a déclaré que Chung Jin-suk, qui a été secrétaire principal aux affaires politiques de l'ancien président Lee Myung-bak et qui a occupé des postes importants au sein du parti au pouvoir et de l'Assemblée nationale, devrait être en mesure de communiquer aisément avec le cabinet, les partis d'opposition, les médias et la société civile.

Cette nomination est intervenue après que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a subi une défaite cuisante lors des élections législatives du 10 avril, au cours desquelles le bloc d'opposition élargi, mené par le Parti démocratique (PD), a remporté plus de trois cinquièmes des 300 sièges parlementaires.

Pour assumer la responsabilité de cette défaite, le Premier ministre Han Duck-soo et tous les principaux secrétaires présidentiels ont proposé de démissionner, à l'exception des assistants présidentiels du bureau de la sécurité nationale.

Xinhua/VNA/CVN