Le chef de l'ONU appelle à des efforts mondiaux pour un cessez-le-feu au Soudan

"La seule voie pour sortir de cette horreur est une solution politique. En ce moment critique, en plus du soutien mondial pour l'aide humanitaire, nous avons besoin d'efforts mondiaux concertés en vue d'un cessez-le-feu au Soudan suivi d'un processus de paix global", a-t-il déclaré lors d'une réunion marquant l'anniversaire de l'éclatement des combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR).

Des efforts internationaux coordonnés seront essentiels pour amplifier l'action conjointe. Cette action pour la paix signifie également la poursuite des travaux sur la transition démocratique au Soudan, en soutenant et en autonomisant les civils, dont les groupes de défense des droits des femmes, les jeunes et d'autres, a-t-il indiqué.

"Je ne cesserai pas d'appeler toutes les parties à faire taire les armes, et à répondre aux aspirations du peuple soudanais à un avenir pacifique et sécurisé", a indiqué M. Guterres.

Ce qui se passe est plus qu'un conflit entre deux factions belligérantes. C'est une un conflit contre le peuple soudanais, contre les milliers de civils qui ont été tués, et les dizaines de milliers d'autres qui ont été mutilés.

C'est un conflit contre les 18 millions de personnes confrontées à une faim aiguë, et contre les communautés qui font désormais face à la menace terrifiante de la famine pour les mois à venir. C'est un conflit contre les villages, les maisons, les hôpitaux, les écoles et les systèmes essentiels qui ont été réduits à l'état de gravats dans les points chauds du conflit. Et c'est un conflit contre les droits de l'homme et le droit international humanitaire, a-t-il déclaré.

