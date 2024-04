Forum de haut niveau UE - CCG attendu à Luxembourg

Le Forum de haut niveau entre l'Union européenne (UE) et le Conseil de coopération du golfe (CCG) sur la sécurité et la coopération régionales doit se tenir lundi 22 avril à Luxembourg, rapportent des médias.

Selon le mémorandum publié récemment à ce sujet, le Forum sera présidé du côté européen par le haut représentant pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et du côté du Golfe, par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, étant donné que son pays assure la présidence tournante du Conseil de coopération du Golfe.

Le Forum réunira les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, leurs homologues des pays du CCG, ainsi que le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Golfe, l'ancien ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

Le mémorandum note que "sur la base des communications conjointes de l'Union européenne sur le partenariat stratégique avec le Golfe et des résultats pertinents du Conseil publiés le 20 juin 2022, le Forum de haut niveau sur la sécurité et la coopération régionales offrira l'occasion de renforcer le dialogue politique entre les pays des deux organisations et de renforcer davantage la coordination sur les questions liées à la stabilité et la sécurité régionales et mondiales".

