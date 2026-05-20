Le président fidjien salue le rôle croissant du Vietnam dans le monde

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, également accrédité auprès des Fidji, Phan Minh Giang, a présenté le 19 mai à Suva ses lettres de créance au président fidjien, Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu, devenant officiellement ambassadeur non résident du Vietnam auprès de la République des Fidji.

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Le président fidjien a exprimé son admiration pour l’histoire héroïque de la lutte du Vietnam pour la libération nationale. Il s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement ces dernières années, saluant également le rôle et la position croissants du pays dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant l’importance accordée aux relations avec le Vietnam, le président fidjien a proposé que les deux pays renforcent leur coordination afin d’exploiter plus efficacement le vaste potentiel de leur coopération bilatérale. Les Fidji souhaitent s’inspirer de l’expérience vietnamienne dans plusieurs domaines où le Vietnam dispose d’atouts, tout en poursuivant leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux et leurs efforts conjoints face aux défis mondiaux.

De son côté, l’ambassadeur Phan Minh Giang a affirmé qu’il mettrait tout en œuvre pour promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

Il s’est dit convaincu que le Vietnam et les Fidji renforceraient leur coopération dans les domaines d’intérêt commun et poursuivraient leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux, grâce aux efforts et à la détermination des deux parties.

Dans le cadre de sa mission, l’ambassadeur Phan Minh Giang rendra également une visite de courtoisie au Premier ministre fidjien et rencontrera le ministre fidjien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ainsi que des représentants de plusieurs ministères et organismes.

La République des Fidji est un État insulaire situé dans le Pacifique Sud, couvrant une superficie d’environ 18.274 km² et comptant près de 905.000 habitants. Le Vietnam et les Fidji ont établi leurs relations diplomatiques le 14 mai 1993.

VNA/CVN