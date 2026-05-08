Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre ses homologues lao et malaisien

En marge du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a rencontré, vendredi 8 mai, ses homologues lao Sonexay Siphandone et malaisien Anwar Ibrahim.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, Lê Minh Hưng a félicité son homologue pour sa réélection à la tête du gouvernement lao et a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération bilatérale conformément aux accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Le Premier ministre lao a souligné l’importance stratégique des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, tout en exprimant sa confiance dans la capacité du nouveau gouvernement vietnamien, sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, à atteindre les objectifs de développement fixés.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les grands projets d’infrastructures reliant les deux pays, notamment la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang et l’autoroute Vientiane -Vinh, ainsi que de renforcer la coopération énergétique afin de réduire la dépendance aux importations de carburants dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

Les deux parties se sont également engagées à approfondir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et des échanges entre les provinces frontalières, tout en coordonnant étroitement leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux.

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Lors de sa rencontre avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, ce dernier a félicité Lê Minh Hung pour son réélection et a exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh ainsi que pour l’histoire de lutte du Vietnam pour l’indépendance nationale.

Anwar Ibrahim a également salué les performances économiques du Vietnam et les efforts du gouvernement vietnamien dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Il a affirmé que la Malaisie considère le Vietnam comme un partenaire majeur dans la région et souhaitait approfondir davantage les liens bilatéraux.

De son côté, Lê Minh Hung a souligné l’importance accordée par le Vietnam au partenariat stratégique global établi avec la Malaisie en novembre 2024 et a salué les investissements précoces et fructueux des entreprises malaisiennes au Vietnam.

Les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer les échanges de haut niveau et d’intensifier la coopération dans les secteurs du commerce, de l’énergie, du pétrole et du gaz, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et de l’innovation. Ils ont également évoqué la coopération régionale dans le domaine de l’électricité à travers le Réseau électrique de l’ASEAN ainsi qu’un mécanisme de coopération trilatérale entre le Vietnam, la Malaisie et Singapour.

Les deux parties ont enfin échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

VNA/CVN