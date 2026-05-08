Le dirigeant Tô Lâm dépose une gerbe de fleurs au pied de la statue du Président Hô Chi Minh à Colombo

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et une délégation vietnamienne de haut rang, ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue du Président Hô Chi Minh, située dans l'enceinte de la Bibliothèque publique de Colombo, dans la capitale sri-lankaise, le 8 mai.

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Photo : CTV/CVN

La statue, l'un des rares monuments dédiés à un dirigeant étranger dans le centre de Colombo, témoigne de l'affection sincère et durable que le peuple sri-lankais porte au Président Hô Chi Minh et au Vietnam depuis des décennies.

Après la cérémonie de dépôt de fleurs, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et la délégation vietnamienne ont visité l'Espace dédié au Président Hô Chi Minh de la bibliothèque et ont assisté à une présentation du projet de rénovation de cet espace d'exposition.

À cette occasion, la partie vietnamienne a remis un symbole de soutien à la capitale Colombo afin de préserver et de développer l’Espace dédié au Président Hô Chi Minh.

Le Sri Lanka constitue un pays particulier dans le parcours du Président Hô Chi Minh, qui s'y est rendu à trois reprises lors de sa quête pour le salut national, en 1911, 1928 et 1946. Sa dernière visite a eu lieu alors qu'il était président de la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.

VNA/CVN