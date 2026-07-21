Le PM préside la cérémonie de publication de décisions relatives à des nominations

Le 21 juillet dans l’après-midi, au siège du gouvernement, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre (PM) Lê Minh Hung a présidé la cérémonie de publication des décisions du Premier ministre relatives à des nominations.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de l'Intérieur, Vu Chiên Thang a annoncé la décision du président de la République mettant fin aux fonctions de Dô Thanh Binh en tant que ministre de l'Intérieur pour le mandat 2026-2031, afin qu'il assume de nouvelles responsabilités conformément à l'affectation décidée par les autorités compétentes.

Selon la décision N°1315/QĐ-TTg du 20 juillet 2026, le Premier ministre a nommé Nguyên Tiên Hai, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti d'An Giang au ministère de l'Intérieur et l'a chargé d'assurer les fonctions de ministre par intérim.

En vertu de la décision N°1312/QĐ-TTg du 19 juillet 2026, Nguyên Hoài Anh, membre du Comité central du Parti et président du Comité populaire de la province de Thanh Hoa, a été muté et nommé vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Le Comité permanent du Comité du Parti du gouvernement a également annoncé les décisions désignant Nguyên Tiên Hai au poste de secrétaire du Comité du Parti du ministère de l'Intérieur pour le mandat 2025-2030 et Nguyên Hoài Anh au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires ethniques et religieuses pour le mandat 2025-2030.

En remettant les décisions, le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité les responsables appelés à exercer leurs nouvelles fonctions, soulignant qu'ils avaient reçu une formation solide, disposaient de compétences, d'une riche expérience pratique et d'une réputation reconnue, et qu'ils bénéficiaient de la confiance du Bureau politique et du Secrétariat.

Saluant les efforts et les contributions de Dô Thanh Binh en sa qualité de ministre de l'Intérieur, le Premier ministre a souligné qu'il avait, ces derniers temps, activement conseillé le gouvernement dans la mise en œuvre et le fonctionnement efficace du nouveau modèle organisationnel du système politique et de l'administration locale à deux niveaux, tout en faisant progresser la réforme administrative.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que 2026 est la première année de mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti dans un contexte international et régional encore marqué par de nombreuses incertitudes, le Premier ministre a demandé aux responsables nouvellement nommés de se mettre rapidement au travail, de renforcer leur coordination et de se concentrer sur la mise en œuvre efficace du programme d'action spécial du gouvernement pour les six derniers mois de l'année.

S'agissant du ministre par intérim de l'Intérieur, Nguyên Tiên Hai, le Premier ministre lui a demandé de poursuivre les travaux de conseil visant à perfectionner un appareil administratif rationalisé, à assurer le fonctionnement efficace de l'administration locale à deux niveaux, à accélérer la réorganisation des établissements publics, à finaliser un mécanisme d'évaluation des cadres fondé sur les résultats, à élaborer une stratégie d'attraction et de valorisation des talents, à promouvoir la réforme des salaires et de l'assurance sociale, ainsi qu'à mettre en œuvre efficacement les politiques de protection sociale.

Concernant le vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses Nguyên Hoài Anh, le Premier ministre lui a demandé de se concentrer sur l'amélioration des mécanismes et des politiques en matière ethnique et religieuse, de mettre en œuvre efficacement le Programme cible national pour la période 2026-2030, de garantir la liberté de croyance, de renforcer le bloc de grande union nationale et de mettre rapidement en service la base de données sur les ethnies et les religions, etc.

Au nom des responsables nouvellement nommés, le ministre par intérim de l'Intérieur Nguyên Tiên Hai s'est engagé à s'acquitter de ses fonctions avec le plus grand sens des responsabilités, à continuer de se perfectionner, à renouveler sa réflexion ainsi que ses méthodes de travail pour les rendre plus efficaces et plus concrètes, et à mener à bien les missions qui lui sont confiées.

VNA/CVN