Tuyên Quang : une campagne de collecte d’ADN pour identifier plus de 3.900 martyrs

La police de la province de Tuyên Quang (Nord) lancera du 22 au 26 juillet une vaste campagne de collecte d’échantillons d’ADN auprès des proches de plus de 3.900 martyrs non identifiés, dans le cadre d’un programme national visant à restituer leur identité.

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Photo : VNA/CVN

Trois centres de collecte couvriront 18 sites répartis dans l’ensemble de la province. Cette opération constitue une mission prioritaire de la campagne nationale de 500 jours consacrée à la recherche, à la récupération et à l’identification des dépouilles des martyrs, en préparation du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2027).

Des équipes mobiles seront déployées dans les communes et les quartiers afin d’effectuer les prélèvements d’ADN, notamment à Minh Xuân, Son Duong, Hà Giang 2, Vi Xuyên, Mèo Vac, Dông Van, Ham Yên, Chiêm Hoa, Yên Hoa, Yên Minh, An Tuong, Bac Quang, Quang Binh, Pa Vay Su, Hoàng Su Phi et Quan Ba.

La police provinciale a demandé à ses unités spécialisées et aux forces de police communales de collaborer étroitement avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales afin de vérifier les informations relatives aux martyrs et à leurs familles, de mettre à jour la base de données nationale sur la population et de préparer les ressources humaines, les équipements et les moyens logistiques nécessaires à cette campagne.

À ce jour, les équipes de recherche ont ratissé plus de 935 ha, excavé près de 10.000 m³ de terre et de roches et retrouvé les dépouilles de 42 martyrs. Parallèlement, les équipes de déminage ont inspecté près de 3.000 ha, soit 66% de l’objectif fixé, tandis que des échantillons d’ADN ont été prélevés sur 84 tombes anonymes dans dix cimetières de martyrs.

Photo : VNA/CVN

Les opérations de recherche et de récupération se poursuivent désormais dans des zones montagneuses difficiles d’accès. Plus de 73.000 ha de terrains contaminés par des munitions non explosées restent encore à dépolluer. Dans de nombreux cas, les informations relatives aux lieux où les soldats sont tombés ou ont été inhumés demeurent très limitées.

Face à cette situation, le Comité provincial du Parti a publié une directive demandant à l’ensemble du système politique de mobiliser toutes les ressources disponibles afin d’accélérer les opérations de recherche, de récupération et d’identification des martyrs.

Le document souligne également la nécessité de renforcer l’application des sciences et des technologies, notamment par la création d’une base de données spécialisée au service des recherches et la généralisation des analyses ADN pour toutes les dépouilles nouvellement découvertes. Le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques, les entreprises et la population sont appelés à contribuer, par leur expertise, leurs moyens matériels ou toute information utile concernant les soldats disparus et leurs lieux de sépulture.

Les autorités locales sont par ailleurs invitées à entretenir et à valoriser les cimetières et monuments dédiés aux martyrs afin d’en faire des lieux de mémoire contribuant à préserver l’histoire révolutionnaire et à transmettre les valeurs patriotiques aux jeunes générations.

La province de Tuyên Quang compte actuellement 24 cimetières de martyrs regroupant 4.265 tombes. Parmi celles-ci, 162 nécessitent des analyses ADN pour confirmer l’identité des personnes inhumées, dont 84 ne comportent aucun élément d’identification et 78 ne disposent que d’informations partielles. À ce jour, les prélèvements d’ADN ont été achevés dans dix cimetières de martyrs de la province.

VNA/CVN